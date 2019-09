’Problemen van transgenders raken mij het meest’

Crisislijn

De psychologe: „Sommige verhalen hebben meer impact hebben dan andere, maar over het algemeen word ik geraakt door alle verhalen die ik op mijn werk hoor. De crisislijn is 24 uur per dag, zeven dagen per week open en is bedoeld voor mensen die onmiddellijk hulp nodig hebben. Er wordt met name gebeld door mensen die in paniek zijn en geen uitweg meer zien. Ik heb er geen slapeloze nachten van, maar op de fiets onderweg naar huis moet ik er wel veel aan denken. Wat helpt is dat ik met collega’s veel verhalen nabespreek. Hierdoor kan ik makkelijker loslaten.”

Transgender

„Verhalen die mij het meest raken, hebben te maken met de transgenderproblematiek. Deze mensen zitten klem en kunnen geen plek vinden in onze maatschappij. Ze hebben het gevoel dat er geen oplossing meer is en voelen zich zo wanhopig dat ze geen uitweg meer zien.”

Taboe

„In Nederland overlijden dagelijks vijf mensen door zelfmoord, terwijl het hebben van zelfmoordgedachtes nog steeds een groot taboe is. Daarom zijn dagen als World Suicide Prevention Day heel belangrijk. Er is nog veel winst te halen bij professionals en hoe ze moeten omgaan met zo’n probleem van - in sommige gevallen -levensbelang. Het belangrijkste is het taboe doorbreken en erover praten. Dat is echt de enige manier om uit een dergelijke vicieuze cirkel te komen!”

Zelfmoord in je omgeving

„Dus, als iemand in je omgeving last heeft van sombere gedachtes... Praat! Spannend, maar je ogen ervoor sluiten moet je niet doen. Het werkt bevrijdend als iemand vraagt hoe het echt gaat en je laat zien dat deze persoon er niet alleen voor staat.”

Heb jij hulp nodig? Praat erover! Neem contact op met 113 Zelfmoordpreventie via 0900-0113 of 113.nl.

