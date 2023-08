Zus Fajah Lourens over ex die hun zoontje vermoordde: ’Narcistisch misbruik wordt onderschat’

Toen in de zomer van 2016 haar elf maanden oude zoontje Elfin werd vermoord door zijn vader, veranderde het leven van Shanti Schiks (35) in een paar seconden. Deze dramatische gebeurtenis is onlosmakelijk verbonden met de moeizame relatie die eraan voorafging, vertelt ze nu. Daarom wil ze andere slachtoffers van narcistisch misbruik helpen.

,,Ik zat zelf in een beklemmende en vooral giftige relatie. Ik vergelijk het met een gevangenis.” Ⓒ Milou van der Will