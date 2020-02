Daghoroscoop 29 februari

VANDAAG JARIG

Er zullen dit jaar momenten zijn dat u het even niet ziet zitten, maar die duren niet lang en zodra ze voorbij zijn kunt u er weer stevig tegenaan. De kans bestaat dat u van arts of specialist verandert, misschien door een gebeurtenis in hun leven, niet zozeer in het uwe.

ZONDAG JARIG

Installeer tijdig nieuwe communicatie apparatuur; u zult het nodig hebben. In het najaar kan een gebeurtenis in het leven van ouders tijdelijk uw leven op z’n kop zetten. Ook kunnen gebreken aan uw huis zorgen voor opschudding. Er is niets tegen een verhuizing, maar u blijft ws. waar u bent.

RAM

Begin enthousiast met een nieuw project of werkstuk. Het zal geen moeite kosten anderen geestdriftig te maken en zij zullen uw aanwijzingen graag opvolgen. Vastberadenheid zal aanstekelijk werken. Kies de juiste strategie.

STIER

Als recent een ingrijpende verandering in uw leven heeft plaatsgevonden is het nu tijd om aan uw imago te gaan werken. Bedenk hoe u wilt dat anderen u zien en probeer dat dagelijks uit te stralen.

TWEELINGEN

U kunt een droom realiseren. Vorm een team met de mensen die u nodig hebt, want alleen redt u het niet. Anderen zijn graag in uw gezelschap, maar pas op voor overdrijving. Wat goed is heeft geen superlatieven nodig.

KREEFT

Als u uit bent op roem zal de aandacht die u krijgt u goed doen. Stijgt dat u echter naar het hoofd dan zullen degenen die u nu steunen u de rug toekeren. Laat u niet afbrengen van uw doel.

LEEUW

Via mensen ver weg kunt u nuttige kennis opdoen. U zult merken dat de plannen die u hebt om uw inkomen te vergroten haalbaar zijn. Focus op een idee waarmee u al lang rondloopt, maar blijf voorzichtig en geduldig.

MAAGD

Vraag naasten u te helpen als u veel te doen hebt en zet ze in waar hun specifieke vaardigheden nuttig zijn. U kunt iets unieks creëren wat zal aanslaan bij een groot publiek. Durf excentriek te zijn en geef uw talenten alle kansen.

WEEGSCHAAL

Een goed weekend om nieuwe mensen te ontmoeten, zeker als u nog alleen bent. Bent u verliefd dan zult u de relatie willen consolideren en een feestje bouwen. Verras kennissen met een originele actie; u kunt veel bereiken.

SCHORPIOEN

Een tv-beeld of verhaal in de krant kan u diep raken. Wat u daarvan over uzelf leert zal u de ogen openen. Neem verwarring over een gesprek met een goede vriend(in) zo snel mogelijk weg.

BOOGSCHUTTER

Luister op romantisch gebied liever naar uw hart dan uw hoofd en sta open voor een even creatieve geest als u zelf bent. Alles wat u nu zegt of schrijft zal prachtig klinken en is rijp voor publicatie.

STEENBOK

Een reparatie of verbouwing van uw huis kan duurder uitvallen dan u denkt. Misschien kunt u het zelf doen. De “grote schoonmaak” kan u inspireren kasten leeg te maken en op te ruimen. Maak uw rusteloosheid productief.

WATERMAN

Het is tijd voor een goed gesprek met uw geliefde. U bent gepassioneerd en zult uw gevoelens treffend onder woorden kunnen brengen. Wat u samen onderneemt wordt begunstigd, zowel in de liefde als zakelijk.

VISSEN

Terwijl anderen niet met hun werk bezig zijn kunt u iets extra verdienen. Dat kan met een presentatie en publiek te maken hebben. Mensen willen naar u luisteren en u kunt ze tot actie bewegen. Toon lef en initiatief.