Joyce maakt home-video’s tijdens seks: ’Het windt me op’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Joyce (36). Zij en haar vriend Jim (35) maken regelmatig pikante home-video’s. „We vinden het leuk onszelf op een later moment in diverse standjes terug te zien. We overwegen zelfs er mee op Only Fans te gaan.”

’We hebben een speciale camera gekocht en zetten de beelden op een laptop die we alleen hiervoor gebruiken.’ Ⓒ Getty Images