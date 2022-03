’Ik zondigde heel soms met veganistische biologische chocolade’

Wat is je bijzondere eetgewoonte?

„Alles wat ik eet en drink is veganistisch, biologisch en suikervrij en ik wil zo min mogelijk bewerkte producten eten. E-nummers eet ik absoluut niet. Ik eet daarom geen kant-en-klare producten uit de winkel, dus niets uit een zakje, pakje, potje of blikje. Ik koop ook bijna nooit brood, dat bak ik zelf. Net als crackers, die bak ik om de dag zelf. Ik maak ook elke ochtend zelf havermelk voor in mijn koffie. In een gewone supermarkt ben ik al zo’n 10 jaar niet geweest. Ook bij een gewone groenteboer en bakker kom ik nooit. Ik haal bewust alles bij de natuurwinkel in mijn woonplaats, waar ik niet alleen groente, fruit, havervlokken en meel koop, maar ook biologisch wasmiddel en afwasmiddel, wc-papier en vaatdoeken van biologische katoen. Bij die natuurwinkel haal ik ook tandpasta, tandenborstels van hergebruikte materialen, wattenstaafjes en pleisters van biologische katoen en baking soda waarmee ik mijn haar was. Bij een drogist kom ik dus ook nooit.”

„Ik zorg dat ik altijd voldoende meel, (poeder)gist, havervlokken en kokosolie in huis heb om te bakken. Dat hoeft trouwens niet heel duur te zijn, omdat ik van de verschillende biologische merken het goedkoopste merk kies, of kiloverpakkingen insla die meestal in verhouding een stuk goedkoper zijn dan de kleinere hoeveelheden. Mijn moeder haalde vroeger al zakken meel van 5 kilo voor me bij de molenaar, om mijn eigen broden te bakken. Ze gaf me op een gegeven moment ook geld om mijn eigen boodschappen te doen, omdat ze niet precies wist wat ze voor mij moest kopen nadat ik had besloten dat ik geen vlees meer wilde eten. Vanaf toen kookte ik mijn eigen eten, omdat ik stamppot waar een worst op had gelegen in de pan weigerde te eten.”

Waarom eet je geen E-nummers?

„Er is per product wettelijk vastgelegd wat de veilige hoeveelheid van E-nummers is, die aan een product toegevoegd mogen worden. Dit wordt gedaan om producten langer houdbaar te maken, of om het een mooiere kleur en sterkere smaak te geven. Veel E-nummers lijken met hun Nederlandse naam ook heel natuurlijk te zijn, zoals citroenzuur bijvoorbeeld of paprikarood. Maar in mijn ogen zijn E-nummers niet de bedoeling van de natuur, dus eet ik ze al vanaf mijn 20ste niet meer.”

Hoe begon je interesse in gezond eten?

„Sinds mijn 10e eet ik helemaal geen vlees en vis meer. Ik ben opgegroeid op een boerderij, waar ik elke dag tussen de koeien, varkens, schapen en kalfjes liep. Ik wist dus al vroeg waar dat stukje vlees op mijn bord vandaan kwam. Vanaf mijn 12e ging ik ook erg letten op dierlijke producten zoals gelatine en stremsel, omdat ik erachter kwam dat kaas en kwark van stremsel van kalfjes gemaakt werden. Op de boerderij leerde ik hoe de natuur werkt, en hoe groente en fruit groeit. Ik kreeg toen ook een afkeer voor bestrijdingsmiddelen. De eerste jaren als vegetariër at ik ook nog wel eens vleesvervangers, maar die eet ik al heel lang niet meer omdat er vooral veel suiker, zout, water en E-nummers in zitten. Er zijn wel enkele betere biologische merken die gezondere en ook best lekkere vleesvervangers maken, op basis van noten en peulvruchten. Maar om geld over te houden voor andere biologische boodschappen die ik belangrijker vind, koop ik die producten eigenlijk nooit, maar maak ik ze thuis zelf.”

Waar komt je fixatie voor gezond eten vandaan?

„Voor mij voelt het niet als een fixatie, maar als een heel normale manier van leven. Ik ben ook niet zomaar van de één op de andere dag zo gaan denken en leven, het is in de afgelopen 45 jaar steeds een stapje verder gegaan. Ik weet bijvoorbeeld al een paar jaar dat ik na het eten van iets waar suiker in zit, erge pijn in mijn gewrichten en rug krijg. Ook al is het biologisch en veganistisch, en eet ik maar een klein stukje chocola of 1 koekje met suiker, ik kan dan een week lang haast niet lopen van de pijn in mijn lichaam. Dus voelt het voor mij heel logisch dat ik voor een leven zonder pijn kies en zelf iets lekkers maak waar ik geen pijn van krijg.”

Wat eet je dan wél op een dag?

„In de ochtend en ’s middags eet ik graag mijn zelfgebakken crackers of brood met een combinatie van bijvoorbeeld avocado, komkommer, tomaat en alfalfa (kiemgroenten). In de avond eet ik heel gevarieerd, veel verschillende groente met bijvoorbeeld kasha (geroosterde boekweit), volkoren couscous, aardappelen, peulvruchten en noten. Ik ben ook gek op stamppotten. Als tussendoortjes eet ik noten, fruit en crackers of speltwafels met pindakaas en mijn zelfgemaakte chocoladepasta. In de zomer komt het meeste fruit uit mijn eigen tuin. Ik heb 1 pruimenboom en een paar appel- en perenbomen. En frambozen-, bramen-, en vijgenstruiken.”

Hoe heb je hier allemaal tijd voor?

„Ik werk voor mezelf, vanuit huis. Ik kan dus vaak tussen werktijd door of ’s ochtends vóór mijn werk nog even snel crackers en broden bakken. Ik stop elke dag om 16:00 uur met werken, dus erna heb ik ook genoeg tijd. Ik vind het heel belangrijk om zo te blijven leven, daarom maak ik ook bewust tijd om gezond eten, zoveel mogelijk eten zelf te maken en actief buiten bezig te zijn.”

Sport je daarnaast ook veel?

„Sporten doe ik elke ochtend. Ik sta elke dag om 5:45 uur op om 20 minuten te gaan hardlopen over de dijk waaraan ik woon. In de zomer ga ik elke dag tussen de middag of anders na mijn werk zwemmen in de Lek, vanaf een strandje vlak bij mijn huis. Vanaf juni tot en met oktober ga ik dan elke dag 10 minuten tot een kwartiertje baantjes trekken. Verder fiets ik veel. Ik heb wel een auto, maar ik ga bijna overal op de fiets naar toe.”

Wat vinden je kinderen ervan?

„Mijn kinderen groeiden op met vegetarisch en biologisch eten. Tussendoortjes waren ook zoveel mogelijk suikervrij. Ze wisten niet beter. Maar toen ze naar de middelbare school gingen wilden ze toch vaker zelf beslissen wat ze aten. Ze kochten toen steeds vaker eten van hun zakgeld, die niet biologisch en vegetarisch waren. Bijvoorbeeld snoep en koekjes met suiker. Dat vond ik prima, zolang ze maar wel alles aten wat ik voor hun ontbijt, lunch en avondeten kocht en maakte. Mijn jongste dochter (21) woont niet meer thuis. Mijn oudste dochter (23) woont nog wel thuis maar die doet haar eigen boodschappen en kookt voor zichzelf, in haar eigen huisje dat aan ons huis vastzit. Zij gaat naar gewone supermarkten en eet elke dag vlees. Voor mijn zoon (19) kook ik gewoon veganistisch en biologisch. Maar als hij bijvoorbeeld spekjes in de stamppot wil, mag hij zelf vegetarische spekjes bij de supermarkt gaan halen, die ik dan aan hem terugbetaal. Sinds een paar maanden vindt hij het leuk om 1 of 2 keer per week zelf zijn eigen eten te koken en dan wil hij daar liever echt vlees bij. Hij koopt dan van zijn eigen geld kipfilet, gehakt, spekjes, voorgesneden groente en soms ook een pot met kant-en-klare saus. Hij koopt af en toe brood uit de supermarkt en zijn eigen potten broodbeleg en vleeswaren. Mijn kinderen eten bij hun vader en bij hun vrienden ook vlees. Ik zou het fijner vinden als ze vegetarisch of veganistisch zouden eten en voor biologische producten zouden kiezen, maar het is, nu ze volwassen zijn en hun eigen (bij)baan hebben, hun eigen keuze en hun eigen geld.”

Hoe kijk je aan tegen roken en drinken?

„Mijn gedachten daarover zijn heel negatief. Ik heb nooit gerookt maar vroeger dronk ik af en toe een glas rode wijn. Ik drink al jaren bewust geen alcohol meer. Nicotine, drugs en alcohol kunnen zo veel schade aanrichten aan je gezonde lichaam. Ik zou er zelf nooit voor kiezen om dat bewust te laten gebeuren. Ik kan me wel heel goed voorstellen dat je als jongere een fase bereikt waarin je wilt experimenteren. Dat zie ik bij mijn kinderen ook gebeuren. Alcohol is in onze maatschappij heel gewoon geworden, maar ik snap echt niet waarom.”

Vind je jouw leefstijl extreem?

„Als je het aan mij vraagt, leef ik helemaal niet extreem. Anderen zouden zeggen dat ik streng voor mezelf ben, maar dat vind ik juist niet. Ik wil er gewoon niet aan meewerken dat andere mensen, dieren en de natuur lijden onder iets dat ik koop. Ik voel bovendien dat mijn lijf sterk is door mijn eet-en beweeggewoonten. De afgelopen 20 jaren ben ik niet één keer ziek geweest, ik ben zelfs nooit verkouden.”

Hoe eet je gezond op feestjes?

„Als ik ergens naar toe ga of bij iemand op bezoek ben, neem ik altijd mijn eigen crackers of een rol met speltwafels mee. Als ik weet dat ik er langer dan een uurtje zal zijn, neem ik ook iets van gemakkelijk beleg en fruit mee. Wanneer ik naar een verjaardag of een feestje ga neem ik ook zelfgemaakte koeken of cake mee. Als ik weet dat ik er ’s avonds ook blijf om mee te eten, maak ik van tevoren thuis mijn eigen maaltijd klaar en neem ik die mee. Meestal maak ik dan iets dat heel gemakkelijk mee te nemen is, zoals een ovenschotel. Het gebeurt ook nog wel eens dat een vriendin, mijn zussen of dochters uit zichzelf naar een biologische winkel gaan en voor mij iets veganistisch en biologisch in huis hebben gehaald. Dan hebben ze er ook nog eens op gelet hebben dat er geen suiker in zit.”

Wat is je grootste zonde?

„Ik zondigde een paar jaar geleden heel soms nog wel eens met veganistische biologische chocola of koekjes, terwijl ik wist dat daar suiker in zat. Maar daar kreeg ik dan meteen weer veel pijn in mijn lichaam van. Dus zondigen doe ik daarom helemaal niet meer. Omdat ik heb ervaren dat het moment van genieten van iets lekkers gewoon niet opweegt tegen de pijn achteraf.”

Het Voedingscentrum over E-nummers:

„E-nummers zijn toevoegingen aan levensmiddelen om eigenschappen te verbeteren, bijvoorbeeld om producten langer houdbaar te maken of om verkleuring tegen te gaan”, vertelt Patricia Schutte, woordvoerder bij het Voedingscentrum. „Denk bijvoorbeeld aan kleurstoffen, smaakstoffen en conserveermiddelen. Aardbeienjam zou zonder de toevoeging van E-nummers bijvoorbeeld niet zo mooi rood van kleur zijn. Er staan weinig producten met veel toevoegingen in de Schijf van Vijf, maar dat komt door de toevoegingen van bijvoorbeeld zout en suiker, niet door E-nummers. E-nummers zitten vooral in bewerkte producten. Verder worden alle E-nummers getest en bestaat er een veilige hoeveelheid die in producten mag zitten. Als je wil minderen met E-nummers is het je eigen keuze, maar je hóeft het niet te doen, omdat ze niet schadelijk zijn voor je gezondheid.”

