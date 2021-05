Enquête: Ondanks corona zijn we best gelukkig, maar zouden we graag wat slanker zijn

Van de 1500 vrouwen die de enquête invulden, geeft slechts 1 op de 10 een onvoldoende en bijna de helft een 8 of hoger. Het gemiddelde is een 7,2. Ⓒ Getty Images/Westend61

We leven nu al ruim een jaar met corona en toch geven we ons leven gemiddeld een 7. We zijn dus nog altijd een tevreden volkje, blijkt uit onze enquête. Of we dan niets te wensen hebben? Jawel hoor: een paar kilo’s minder en ein-de-lijk weer eens op vakantie.