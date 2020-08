Mijn hart staat stil, mijn hoofd bonst en ik krijg het heel erg warm. Terwijl Mark daar staat en me alleen maar aankijkt, neem ik een besluit. Eerst til ik Ella voorzichtig op en leg haar in de box in de woonkamer. Mark zegt niets, ik voel zijn ogen in mijn rug. Ella speelt met haar babygym, ik aai haar gezichtje, dan loop ik langzaam terug naar de slaapkamer. Mark knijpt zijn ogen samen en kijkt me nog steeds recht aan. Ik weet niet wat hij denkt, maar dan zeg ik: ’Nee, Ella is niet van jou, maar ik ben wel van jou. Ella is van mij, en daarom ook van jou’.

Tranen

Geen idee waar ik deze woorden vandaan haal, maar het is de waarheid, de waarheid waarin ik wil leven. Ik voel mijn bloeddruk stijgen, ik heb het zo verschrikkelijk warm, maar ook voel ik opluchting; het is eruit. Mark zegt nog steeds niets. Ik zet een stap naar hem toe, wil hem kussen als niet eerder. Zacht en liefdevol, hem laten voelen wat hij voor mij betekent. Ik houd zoveel van deze man. Net als ik mijn hoofd naar hem toebuig, legt hij zijn hand op mijn schouder en duwt me naar beneden. Met zijn andere hand maakt hij zijn broek los. Ik weet wat hij van me wil. Dit is straf, stil lopen de tranen over mijn wangen. Hij kreunt kort en maakt zijn broek dicht. Ik voel me ellendig, niet meer mezelf en in mijn hoofd is geen enkele gedachte.

’Mijn moeder komt zo’, zegt hij kortaf en beent naar de keuken. Een onwerkelijk gevoel maakt zich van me meester. Ik wil deze man, zelfs nu, maar ik besef: dit is niet goed, dit is echt niet goed. Ik fatsoeneer mijn haar, strijk mijn jurk glad en loop naar de woonkamer. Ella speelt lief, ik glimlach met pijn naar haar, ze is zo schattig. Dan adem ik diep in en uit, en loop naar de keuken.

Moeder

Ik kan niets van Marks gezicht aflezen, maar voel de afstand en zijn woede. ’Je kunt gaan’, zeg ik rustig. ’Zeg je moeder dat het niet kan doorgaan’. Met een ruk draait hij zich naar me toe. ’Waarheen Laura? Waarheen?’ sist hij. Opeens zie ik verdriet in zijn ogen, en pijn en teleurstelling. Ik kan geen woord meer uitbrengen, wat is dit een verschrikkelijke chaos. Mark draait zich om en gaat groenten fijnhakken. Ik ga zitten. Op Ella’s geluidjes uit de woonkamer na is het stil. Ik denk koortsachtig na, maar er schiet mij niets te binnen. Dan gaat de bel en kijken we allebei op. Dat zal zijn moeder zijn...

