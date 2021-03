Ilse (51): Ik nam bewust afscheid van mijn been

Voel jij je leeftijd?

„In mijn hoofd ben ik rond de 30 blijven hangen, maar lichamelijk gezien voel ik me door mijn beperking en de lichamelijke ongemakken soms wat ouder. In 2014 dacht ik een blessure te hebben opgelopen tijdens de hockey, maar uit verschillende onderzoeken en scans bleek het plekje hoog op mijn heup botkanker te zijn. Een operatie volgde met een inwendige heupprothese tot gevolg. In een jaar van revalidatie leerde ik weer lopen en kon ik uiteindelijk zelfs weer fietsen. Het leven ging door, maar leek in 2017 weer abrupt tot stilstand te komen: de kanker was terug. Echt tijd om stil te staan had ik niet, want ik onderging een tweede heupoperatie met aansluitend een tiental bestralingen. Een jaar later bleek er geen beterschap te zijn en moest mijn volledige rechterbeen, heup en bekken geamputeerd worden.

Dat betekende dat ik nooit meer zou kunnen lopen, omdat er geen stomp zou overblijven waar een prothese aan bevestigd zou kunnen worden. Ik besloot daarom om vóór de grote operatie alles uit mijn valide leven te halen en stelde een bucketlist op. Zo vloog ik naar New York, struinde ik diverse feesten af en ging ik naar de sauna. Deze maand stond in het teken van alleen maar leuke dingen doen, een soort feestmaand. Ik nam echt bewust afscheid van mijn been. Het was heel onwerkelijk om uiteindelijk mijn laatste stappen in het ziekenhuis te zetten.

Onderweg naar de operatiezaal voelde het letterlijk alsof ik onderweg was naar de slachtbank, wetende dat ik wakker zou worden met alleen nog maar mijn linkerbeen. Inmiddels is deze ingrijpende operatie 2,5 jaar geleden. Naar omstandigheden voel ik me goed, maar de toekomst blijft onzeker.”

Heb jij een beautygeheim?

„Voldoende bewegen en lekker sporten! Dat heeft zo’n positief effect op je welzijn. Ik heb maanden in een revalidatiecentrum gezeten en leerde daar vanuit mijn rolstoel te sporten. Mijn favorieten werden tafeltennis en badminton. Eenmaal thuis besloot ik door te willen gaan met badminton en sloot me aan bij een groep recreanten. Daar hebben ze mij en mijn rolstoel omarmt, best bijzonder want ik ben de enige in een rolstoel daar. Verder maak ik veel gebruik van mijn handbike, dat is een koppelstuk dat ik aan mijn rolstoel bevestig waardoor ik met handtrappers kan fietsen.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal word ik iets jonger geschat en dat vind ik helemaal niet erg, haha!”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn uitstraling. Ik ben open, spontaan, eerlijk en enthousiast. Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook echt voor. Zo dachten ze dat ik nooit meer kon lopen, maar inmiddels heb ik toch een prothese waarmee dat wel lukt! De prothese heeft een soort korset dat ik om mijn middel moet bevestigen en is niet heel comfortabel. Ik kan ’m daarom maar een uur per dag gebruiken, maar hierdoor kan ik wel een kilometer lopen. De eerste keer dat ik weer kon lopen, was onbeschrijfelijk mooi.”

Waarmee ben je minder blij?

„Mijn amputatie, al is dat dubbel omdat het ook mijn redding lijkt te zijn. Het heeft weliswaar mijn lijf verminkt, maar dus ook iets moois gebracht; een gezond lichaam! Maar natuurlijk had ik liever twee benen gehad. Het kost tijd, maar inmiddels heb ik het deels kunnen accepteren. Zo heeft het bijna een jaar geduurd voordat ik de plek rondom de amputatie durfde aan te raken. Met behulp van een psycholoog leerde ik er steeds beter mee omgaan.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn positieve kijk op het leven en de manier waarop ik omga met tegenslagen. Via een blog geef ik mensen sinds 2018 een kijkje in mijn leven als éénbenige. Ik vind het bijzonder om te zien hoe mensen met mij meeleven.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, dat denk ik niet. Ik weet ook niet zo goed waar ik precies wil komen, maar voel wel dat ik op de goede weg ben. Met kleine stapjes ga ik vooruit en ik stel altijd doelen om naar toe te werken. Het lijkt me te gek om als ervaringsdeskundige mensen te helpen die in een soortgelijke situatie zitten als ik.”

Wat houdt je jong?

„Mijn lieve kinderen en mijn levenslust! Ik probeer zoveel mogelijk uit het leven te halen, door veel te ondernemen en onder de mensen te zijn.”

Heb je een levensles?

„Jazeker! Je bent sterker dan je denkt, als sterk zijn de enige optie is die je hebt. Vroeger maakte ik altijd toekomstplannen, maar tegenwoordig leef ik per dag. Soms ben ik verdrietig dat mijn leven niet meer zo vanzelfsprekend is, maar ik vind altijd weer de kracht om door te gaan en te blijven genieten waar dat kan. Adem in, adem uit en door.”

