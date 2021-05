’Dit moeten mannen doen om vrouwen echt gelukkig te maken’

En wat is het fijn dat de meeste mannen tegenwoordig ook weten hoe de stofzuiger werkt. Dat ze durven te huilen en weten dat dit niks afdoet aan hun mannelijkheid. Ook al is dit hen zo vaak verteld. We groeien in onze rolpatronen steeds meer naar elkaar toe.

Swypen

Het brengt ons veel. Maar we betalen ook een prijs. Want wij vrouwen zitten niet meer uren te wachten bij de telefoon, tot de ware belt. Sinds het mobiele tijdperk hoeven we alleen nog maar naar links of rechts te swypen. We bepalen zelf wie we mee naar huis nemen en of je mag blijven slapen. Geef mij jouw nummer maar, ik bel wel als het mij uitkomt. Voor even zijn we trots, dat wij nu eindelijk ook kunnen wat de man al eeuwen doet.

We hebben leren denken als een man, we kunnen ons gedragen als een man. En als wij op cruciale momenten door de belangrijkste mannen in ons leven in de steek zijn gelaten; dan roepen we heel hard dat wij geen man meer nodig hebben.

Onafhankelijk

En sommige mannen zijn dit gaan geloven. Zij lopen met een boog om de meest intelligente, sterke, onafhankelijke vrouwen heen. Of ze zoeken wel toenadering, maar ze vertrekken ook weer snel als ze de kracht zien in onze ogen. Bang voor het gemak waarmee wij alles lijken te dragen, wat ooit bedoeld was voor twee personen. Want wat hebben zij nog toe te voegen?

Een heleboel kan ik vertellen.

Zo vergeet ik wekelijks de container aan de straat te zetten… Dit is natuurlijk een grapje mannen. Want wij vrouwen zijn niks zonder jullie. Net zoals jullie niks zijn zonder ons. Dus lief manmens, wees niet bang dat jullie overbodig zijn geworden. Ook al kunnen wij zelf op jacht en de buit binnen slepen. Wij voelen ons pas echt gelukkig als jij flink je best doet en ons hart verovert. Als je laat merken wat we waard zijn. En ook al weten wij dat zelf allang…

We horen het liever van jou.

Ooit hebben wij besloten

dat wij geen prooi meer zijn

Dat we zelf kunnen jagen

onafhankelijk en vrij

Maar nu zijn we wat teleurgesteld

er knaagt in ons een oud verlangen

We weten niet meer wat we waard zijn

Omdat we nooit worden gevangen…

Engelina is verhalenverteller en maakt educatieve theatervoorstellingen.