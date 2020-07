Daghoroscoop 1 juli

VANDAAG JARIG

Op carrièregebied lijkt het een sterk jaar te worden; u kunt verrassend hoog scoren. De nadruk zal liggen op activiteiten buitenshuis. U zult goed uw best moeten doen, stevig moeten concurreren, en strijdvaardig moeten optreden. Met de zon als uw financiële planeet, bent u goed af.

RAM

De kans is groot dat uw bureau vol ligt met zaken die wachten op uitvoering en alleen u weet wanneer u rustig genoeg zult zijn om productief te worden. Wees bereid verantwoordelijkheid te dragen als u werk hebt dat u bevalt.

STIER

Een idee of plan waarover u al een tijd nadenkt kan nu van start gaan. Snelle actie zal voor dividenden zorgen. Reken niet op rechtstreekse antwoorden van iemand die u na staat; u kunt afgescheept worden met een slap excuus.

TWEELINGEN

U kunt twijfelen of u zult toegeven aan uiterlijke ambities of innerlijke gevoelens. Plichtbetrachting jegens huiselijke omstandigheden kan u ervan weerhouden af te dwalen naar zonniger gedachten. Discipline is nu uw sleutelwoord.

KREEFT

Zeg wat u bedoelt en leg op een assertieve maar vriendelijke manier uw kaarten op tafel. Houd er rekening mee dat sommige zaken vandaag wat schimmig zullen blijven. Zet op een rij wat u absoluut moet doen en doe dat geconcentreerd.

LEEUW

Activiteiten die u praktisch met de ogen dicht kunt verrichten zullen u vandaag niet bevredigen. Persoonlijke raadsels vragen om een oplossing en een ouder familielid kan een pijnlijke herinnering oproepen. Zoek steun bij een vriend(in).

MAAGD

Ga voorzichtig om met partners. Een conflict of aanvaring is waarschijnlijk. De vraag wie de baas is kan een wig drijven tussen een echtpaar dat samen een bedrijf runt. Slik uw trots in als uw partner beter leiding geeft dan u.

WEEGSCHAAL

Het kan moeite kosten het juiste evenwicht te vinden tussen de eisen van uw werk en persoonlijke behoeften. Tracht te voorkomen dat u zich op het werk verveelt. Als u op dood spoor zit kan kennis doorgeven aan anderen u bevredigen.

SCHORPIOEN

Ga vroeger van huis als u met het openbaar vervoer naar uw werk gaat. Dat geldt ook voor forenzen die van hun werk naar huis willen. Onverwacht bezoek kan u verrassen op een ongelegen moment; hopelijk hebt u iets in huis.

BOOGSCHUTTER

Een nieuwe huisgenoot of nieuwe buren kunnen ten tonele verschijnen of iemand zorgt voor een merkbare verandering ten goede in uw omgeving. Uw neiging om te dagdromen kan sterker zijn dan anders; noteer uw verlangens.

STEENBOK

U kunt een beetje lui zijn en graag willen afzien van een paar verplichtingen. Het ligt niet in uw aard om u van mensen af te keren, dus blijf vandaag voorzichtig. Iemand kan proberen u op te zadelen met een taak die u niet verwacht.

WATERMAN

U zult zich ongemakkelijk voelen als uitstaande rekeningen en andere betalingen zich hebben opgestapeld. U zult het niet langer kunnen ontlopen en in actie moeten komen. Houd uzelf niet langer voor de gek.

VISSEN

Probeer uw communicatieve vaardigheden op te krikken als u moeite hebt u te uiten. De besluiten van andere mensen trachten te beïnvloeden is tot mislukken gedoemd aangezien zij niet bereid zullen zijn daarover in discussie te gaan.