VROUW Magazine Ilse heeft één been: ’Wie en wat ben ik eigenlijk, nu ik beperkt ben?’

„Leven staat bij mij op nummer één.” Ⓒ Stef Nagel

Geen filters, geen verhullende kleding. Elke week laat een lezeres zich zien, precies zoals ze is. Dit keer Ilse Moerkerk-van Hooijdonk (53). Ze heeft twee kinderen (22 en 19) en kreeg drie keer de diagnose botkanker. In 2018 moest ze een been-, heup- en bekkenamputatie ondergaan.