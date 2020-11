Ingrids dochter werd te vroeg geboren: Ze is amper bij bewustzijn

Eigenlijk houd ik niet van dit soort ’herdenkdagen’. Elke dag is er wel een ’speciale dag’. „Weer zo’n dag”, denk ik doorgaans. Toch ging ik ervaringsverhalen lezen op deze ’wereldprematurendag’, ondanks dat het te confronterend was. Ik zie vooral succesverhalen voorbij komen maar er zijn ook andere verhalen. Ook ons verhaal is helaas een verhaal dat je niet wilt horen als je kind te vroeg geboren wordt... Het verhaal over kwetsbaarheid en infecties en loerend gevaar. Je hoopt dat dat lot jou niet gaat treffen maar helaas gebeurde dat wel. Het meest slechte scenario kwam uit.

Rolstoel

Wij hebben een lief meisje, inmiddels jonge vrouw, zittend in een rolstoel met de meest zware beperkingen die je in het leven kunt hebben met amper bewustzijn. Mensen vragen altijd wat ze kan en dan moet ik helaas een antwoord schuldig blijven en vergelijk ik mijn meisje met een baby. Nog steeds zijn er lastige dagen en blijft er altijd pijn bij het zien van haar zware beperkingen. Toch is ze er en proberen de allerliefste verzorgers en wij zo goed en zo kwaad mogelijk haar leven te veraangenamen.

Vandaag denk ik even aan de verhalen waarbij het minder goed is afgelopen en aan de ouders die nog dagelijks worstelen met de gevolgen van de vroeggeboorte van hun kind. Maar ik denk ook aan de liefste verzorgers/verpleegkundigen die er zijn en deze kindjes op allerlei vlakken helpen en verzorgen! #wereldprematurendag