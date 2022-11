’Zó maak je de mooiste combinaties met de trendkleur bruin’

„Ik snap dat wel. Zwart is altijd al een prima basiskleur geweest en nu doet ineens bruin haar intrede en zie je overal bruintinten. Dan is het even zoeken naar de juiste combinaties. Veel beroemdheden zijn al om en geven het goede voorbeeld met verrassende combinaties en zweren intussen bij bruin als basis omdat het een heel chique kleur is, die volgens kleurexperts voor betrouwbaarheid staat. Overweeg daarom gerust bij een sollicitatiegesprek of bij een belangrijke meeting om bruin te dragen, dat komt de sfeer zeker ten goede.

Krachtig

Het ene bruin is het andere niet. Zo is er het donkerbruine bruin dat op afstand naar zwart neigt, maar is er ook roestbruin of kastanjebruin als basis. Je kunt deze tinten stuk voor stuk combineren met wit, crème of karamel, de lichtere tinten waarmee je de zogenaamde ‘koffiekleuren’ neerzet, zoals cappuccino en latte macchiato.

Ook met fellere kleuren zoals koningsblauw is donkerbruin een hit. En bij kastanjebruin of roestbruin komen rode en oranje, okerkleurige en terracotta items heel krachtig over en smelten ze eigenlijk met de basiskleur samen. Khaki tinten en andere groenen zorgen voor rust, maar vullen de kleur bruin tegelijk prima aan.

Blikvanger

Felle kleuren zoals groen, geel, roze, paars/lila, baby blue en roze zijn ook een garantie voor succes trouwens! En pasteltinten en ton-sur-ton bruinen (alles in één en dezelfde teint) zijn natuurlijk ook helemaal goed.

Tip: kijk na de aanschaf van zo’n bruin basisstuk in je eigen kast wat je daarbij nog kunt dragen. Je zult versteld staan van de unieke combinaties die je kunt maken. Laat je niet weerhouden door de aanvankelijke degelijkheid/ouderwetsheid van bruine tinten, want met opvallende prints, gouden items (denk ook aan accessoires zoals laarzen, tassen, shawls, haarband, ketting) kan dit een heuse blikvanger zijn.

Speel vooral ook met de diverse materialen en combineer bijvoorbeeld een fluffy teddy jas in karameltint met warmere, donkere bruintinten eronder die bijvoorbeeld van zijde, satijn of van een dunne wolsoort kunnen zijn. Die mix van winterse materialen samen met delicate stoffen zorgt ook voor de juiste uitstraling!

Lange laarzen

Probeer bruine basisstukken eens op te leuken met leren items zoals laarzen (over knee boots) en een tas. Een paar lange beige laarzen doen het altijd goed onder een bruine leren rok of jurk of een gebreid exemplaar. Maar ook diepbruine, chocoladebruine of karamelkleurige laarzen tot over de knie zijn goed. Die hoge laarzentrend zorgt er bovendien voor dat de bruine kleding iets minder ‘braaf’oogt, vooral als je kiest voor crème, beige, zachtroze of caramelkleurige exemplaren.

Ook goed: cowboylaarzen in bruintinten en eventueel zelfs met een patchwork dessin erin voor een totaal eigen look. Met name de enkellaarsjes zijn hier populair, want die zijn zowel onder een broek als rok goed te dragen en zorgen voor de geliefde nonchalante Ibiza-look.

Loafers

Zijn laarzen toch niet zo jouw ding? Dan zijn er gelukkig ook volop sneakers in bruintinten, witten, beiges, zwarten maar ook knalkleuren en pasteltinten. Vooral de exemplaren van stevig leer zijn tijdloos en gaan wel een poosje mee.

Ook leuk: de chunky- en bikerboots in suède of gewoon leer. De Chelsea boot is ook een fijne optie, want daar schiet je in de ochtend snel in en ze passen vrijwel overal bij, zoals onder een broekpak, een broek of een jumpsuit.

Loafers zijn er dit jaar in alle soorten en maten met een knipoog naar het Engelse landleven, inclusief kwastjes. Ze ogen wat tuttiger dan een sneaker en zijn dus vooral handig tijdens het werk om zo in- en uit te stappen. Denk ook eens aan een luipaard- of panterprint bij bruine tinten, omdat dit helemaal ineen smelt met de print in dezelfde kleurstellingen.

Coltruien

Winterse truien met zoute drop-print, Noorse motieven of andere prints zijn ook een heuse blikvanger op een bruine basisoutfit. Ze leuken die eigenlijk meteen op!

Een eenvoudige leren bruine broek of een rokje kan op deze manier steeds weer anders gedragen worden. Ga je zelf aan het breien? Dan is het natuurlijk helemaal makkelijk om de bruine tint mee te nemen in het breiwerk en dit af te wisselen met andere warme aardetinten zoals groen, bordeaux, oranje en karamel.

Heel handig om in de kast te hebben, zijn ook de coltruien in alle kleuren. Zo kun je eindeloos combineren bij de bruine basis en lijkt de look toch steeds weer anders. Om de kleuren naar elkaar toe te laten trekken, kun je dan in de tint van de coltrui ook een colbert of een cape/sjaal kiezen, een tas, riem en eventueel schoenen.”

OPROEP!

Heb je ook een prangende modevraag waarop je dolgraag een antwoord zou willen weten? Bijvoorbeeld hoe je voor bepaalde kleuren kiest, waar je met maat 42 schoen als vrouw terecht kunt of welke materialen superstretch zijn… Stuur dan een mail naar k.querfurth@telegraaf.nl en wie weet komt jouw vraag aan bod in de volgende Kims Kwestie.

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een e-mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.