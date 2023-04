’Ik hoop nog mee te maken dat we een republiek worden’

Koningsgezind

Rosanne Romeijn-Penning (31). De praktijkondersteuner is getrouwd en zwanger van haar eerste kindje. Ze is dol op de monarchie.

„De liefde voor het koningshuis kreeg ik van mijn ouders mee. In 2001 maakte Máxima een kennismakingstour door Nederland en zo kwam ze ook langs Kinderdijk, waar ik vlakbij woon. Ik zat in groep 7 en we gingen er met de hele school heen; geweldig vond ik het. En toen een jaar later hét huwelijk; echt een droom!

Ik ben het koningshuis steeds meer gaan volgen en dan voornamelijk Máxima. Inmiddels staat de teller op 159; zo vaak heb ik haar gezien. Ik hou al mijn ontmoetingen bij op mijnkoningklijkebezoeken.nl – een toch wel wat uit de hand gelopen hobby. Ik heb er zelfs een van mijn beste vriendinnen aan overgehouden, we kwamen elkaar voor het eerst tegen op Prinsjesdag.

De kritiek op het koningshuis vind ik deels terecht. Neem de vakantie naar Griekenland, terwijl Nederland in lockdown was; dat was echt niet handig. Maar het argument dat een monarchie veel geld kost, veeg ik van tafel. Wat kost iedere vier jaar presidentsverkiezingen houden wel niet? Daarbij levert het koningshuis door staatsbezoeken met handelsdelegaties ook veel geld op.

Dat Amalia wordt bedreigd, vind ik vreselijk. Ik benijd haar niet. Zelf zou ik geen lid van het koningshuis willen zijn. Maar zo meekijken vanaf de zijlijn, vind ik heel leuk. Máxima weet inmiddels wie ik ben. Ze vroeg zelfs hoe mijn bruiloft was. Dat we ons huwelijk op 2 februari 2022 ‒ precies twintig jaar na het koninklijk huwelijk ‒ hadden gepland, was natuurlijk geen toeval. Ieder z’n mening, maar doe mij maar de monarchie in plaats van een republiek. Neem de Duitsers, die hebben ons koningshuis niet zomaar hoog in het vaandel staan.”

Republikein

Ellen Bijsterbosch (36). Ze is kunstenaar en heeft een relatie. Zij is voor een republiek.

„Eigenlijk is het een ontzettend raar idee, een monarchie. Als je dat tien jaar geleden hardop zei, vonden mensen je maar een zure zeurkous, maar daar merk ik wel een verandering in. Als we anno 2023 een bestuursvorm hadden moeten verzinnen, zou werkelijk niemand met een monarchie komen. Voor mij is het boekhoudersargument dat de monarchie te veel geld kost, niet doorslaggevend. Wat ik écht niet vind kunnen, is de ongelijkheid. Het is voor mij een principekwestie: iedereen, ongeacht in welke familie je bent geboren, zou staatshoofd moeten kunnen worden. Omgekeerd gun ik Amalia ook dat zij kan worden wat ze wil, of dat nou advocaat, loodgieter of yogadocent is.

Sinds een half jaar ben ik bestuurslid bij Republiek, voorheen bekend als het Republikeins Genootschap. Dat had het imago van oude sigaar rokende mannen, filosoferend in Chesterfields. Maar dat beeld klopt niet bij de groep bij wie het draagvlak voor de monarchie écht het kleinst is: vrouwen onder de 50. Ik denk dat dit komt doordat het ook een symbool van ongelijkheid is, waar veel vrouwen zelf nog dagelijks mee te maken hebben. Bij hen valt het allemaal nét iets minder lekker.

Wij proberen toe te werken naar een parlementaire republiek, waarvoor we campagnes voeren en lobbyen in de Tweede Kamer. Mensen die voor de monarchie zijn, noemen het vaak verbindend. Ik vind ongelijkheid juist verre van verbindend werken. En dat het een traditie is, is voor mij ook geen argument. Traditie is geen reden om nooit iets te veranderen. Ik hoop nog mee te maken dat we een republiek worden.”

