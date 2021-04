’Een collega vraagt hoe het gaat en de tranen biggelen over mijn wangen’

De eerste zin van het liedje schiet als een bliksemschicht mijn hoofd binnen. Ineens zie ik de traumaheli voor me die gister bij ons op het ziekenhuisterrein landde en weer een Covid-patiënt vanuit een ander deel van Nederland naar ons toe bracht.

Een collega had het filmpje van de landing op Instagram gezet met daarbij de tekst: „We moeten nog even doorzetten, maar de rek is eruit.” Ik heb overal kippenvel. Ineens besef ik weer hoe bizar deze tijd voor ons als zorgpersoneel eigenlijk is. Ik was het vergeten, omdat de hele setting voor ons ’heel normaal geworden is’.

We zijn gewend om heftige situaties snel van ons af te zetten en te relativeren. Het hoort nou eenmaal bij ons werk. Maar is het niet zo dat de adrenalineboost die al een jaar heerst ervoor heeft gezorgd dat we tijdelijk onze angst niet voelen?

Recoveryverpleegkundige

Ik word overspoeld door een golf van trots. Wat is het toch bizar dat we dit alles al een jaar zo met z’n allen fixen en volhouden! Ik ben dan wel geen ic-verpleegkundige, maar ik voel me wel apetrots dat ik als recoveryverpleegkundige mijn collega’s mag ondersteunen in deze tijd.

Samen met de artsen knokken we keihard om de patiënten beter te maken. Al mijn collega’s leveren een topprestatie. Vakanties worden ingeleverd en bijna iedereen is fulltime gaan werken. Het werken op de Covid-zaal is fysiek en mentaal zwaar. Maar we zeuren niet, we zijn doorzetters! De koffie- en lunchpauzes worden gecombineerd met artsenvisites en het schrijven van rapportages. Met enige regelmaat worden de pauzes zelfs overgeslagen. Patiëntenzorg gaat altijd voor.

Maar ik betrap me er steeds vaker op dat ik met tegenzin het pak aantrek en de Covid-zaal op ga. ’Was het allemaal maar voorbij,’ denk ik dan. Ik wil niets liever dan weer optreden met mijn brassband en onbezorgd genieten van een droge witte wijn op het terras. Terwijl ik het denk voel ik me enorm schuldig. Hoe kan ik deze gedachten hebben terwijl onze ic nog nooit zo vol heeft gelegen als op dit moment? Het voelt alsof ik mijn collega’s in de steek laat bij het hebben van deze gedachte. Wat ben ik ook egoïstisch eigenlijk.

Té veel patiënten

Mijn zorghart huilt. Ik zie mijn geliefde collega’s aan een zijden draadje hangen en maak me zorgen. Bij wie ligt straks de verantwoordelijkheid voor de medische fout die gemaakt wordt, omdat mijn collega’s de zorg moeten dragen voor té veel patiënten? Wat gaat er gebeuren wanneer de adrenaline straks wegvalt? Wie gaat er straks voor mijn familie zorgen wanneer zij Covid krijgen en mijn collega’s stuk voor stuk ziek thuis zitten?

Ik moet denken aan mijn collega’s op de OK. Ook zij werken extra diensten, omdat ik samen met veel andere collega’s van onze OK elders in het ziekenhuis ingezet wordt. In de periode voor Covid draaiden we ook al extra diensten in verband met het chronische personeelstekort in de zorg. En daarbij besef ik ook heel goed dat na Covid de volgende crisis zich aandient: het inhalen van de uitgestelde zorg. Hoe gaat we dat in godsnaam doen?

Als ik de volgende dag de ic binnenstap merk ik dat de sfeer grimmig is. Mijn collega’s zijn meer geprikkeld dan anders. Terwijl ik dit weekend in de zon op mijn balkon zat, hebben zij een hel van een weekenddienst gedraaid. Nooit eerder hoefden ze de verantwoordelijkheid te dragen voor zóveel zieke ic-patiënten.

In stilte lees ik de tekst R . . Covid, die op het raam tussen de Covid-zaal en het teampost geschreven is. Slik. Waar is de positiviteit en de humor gebleven? Dat heb ik nodig, nu! Ik betrap me erop dat ik mijn tranen aan het wegslikken ben. Oh nee, ik ga hier toch niet in huilen uitbarsten?

Ik ben maar een buddy die dit weekend ook nog vrij gehad heeft. Mijn collega’s hebben het veel zwaarder dan ik. Wat moeten ze wel niet van mij denken als ik hier een potje ga janken? Is het eigenlijk wel oké om als verpleegkundige te huilen? Ben ik dan niet ongeschikt voor dit vak?

Tranen

Zonder dat ik er nog bij na hoef te denken trek ik een beschermend pak aan, zet mijn FFP2 masker weer op. Ineens vraag ik mezelf af: hoe goed heb ík eigenlijk voor mezelf gezorgd de afgelopen jaren? Ik heb privé ook best veel meegemaakt. Heb ik daarna niet gewoon mijn kop in het zand gestopt? Ben ik niet net als veel collega’s steeds maar weer doorgegaan, omdat ik mij té verantwoordelijk voel voor de patiënt en mijn collega’s?

Ik loop de zaal op en los mijn collega van de anesthesie af. Hij mag naar huis. „Hé Sygrid, hoe gaat het met je,” vraagt hij heel lief en legt een hand op mijn schouder. Ik kan het niet meer tegenhouden. Tranen biggelen over mijn wangen. Ik zie mijn collega’s schrikken. Het wordt stil op zaal, op het gepuf van alle beademingsmachines na.

Beslagen bril

Daar sta ik dan. Helemaal ingepakt, een beslagen bril door mijn tranen. Mijn draadje is zojuist geknapt. Ik baal dat ik niet eerder de verantwoordelijkheid heb genomen om goed voor mezelf te zorgen. Maar voel me tegelijkertijd trots. Trots op alle zorgverleners die oog in oog staan met dit vreselijke virus en als geen ander weten wat voor onmenselijke situaties het teweeg kan brengen.

Trots op de saamhorigheid die in Ziekenhuis Nij Smellinghe na een jaar nog steeds te voelen is. En trots op mezelf. Ik heb als verpleegkundige iets van heel dichtbij meegemaakt wat ik de rest van mijn leven nooit meer zal vergeten. Ik heb mijn angsten overwonnen en heb mijn grenzen opgezocht. Nu mag ik mijn masker afzetten. Het wordt tijd dat ik eens goed voor mezelf ga zorgen, zodat ik over een tijdje nog beter voor anderen kan gaan zorgen.