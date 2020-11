Betty (54): Dunne billetjes door de overgang

Waarom geef je je bloot?

„Ik keek altijd vol bewondering naar de mooie, stoere vrouwen die in jullie VROUW-rubriek poseerden. De afgelopen anderhalf jaar ben ik 25 kilo afgevallen. Met mijn oude gewicht was ik ook zonder gêne in lingerie op de foto gegaan, maar ik vind het mooi om te laten zien hoeveel ik ben veranderd. Ik heb twee zoons en ben benieuwd naar wat zij ervan vinden. De oudste vindt het vast tof, maar ik denk dat mijn jongste iets als ’Jeetje mam, moest dat nou?!’ zal zeggen. Ik bereid me er alvast maar op voor.”

Wat denk je als je in de spiegel kijkt?

„Dat ik blij ben met wat ik zie. Door het afvallen is er niet veel over van mijn decolleté en de overgang is verantwoordelijk voor het feit dat ik nu van die dunne billetjes heb, haha. En toch is er maar één Betty. Ik ben gezond, mooi gespierd en mag absoluut niet klagen.”

Wat doe je om in shape te blijven?

„Heel bewust ben ik daar niet mee bezig, maar ik beweeg wel veel. Ik train eenmaal per week met een personal trainer, tennis en wandel zeer veel met de hond. Als je veel wandelt, kun je volgens mij eten wat je wilt. Alhoewel... voordat ik zoveel afviel, dronk ik twee grote flessen cola per dag en at ik ook niet altijd even gezond. Dat doe ik nu niet meer, ik heb er ook geen behoefte meer aan. Gezonde keuzes maken gaat tegenwoordig vanzelf. Ik vind wijn ontzettend lekker en ik zorg er gewoon voor dat het in mijn eetpatroon past. Je moet natuurlijk wel van het leven blijven genieten!”

