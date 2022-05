Moeten politici kunnen dragen wat ze willen?

Kritiek

Kamerlid Kwint is niet de enige politicus die ooit kritiek kreeg op zijn outfit. Zo droeg Hans Spekman (PvdA) vaak wollen truien. Viceminister-president Sigrid Kaag (D66) verscheen onlangs met sneakers onder haar pak tijdens een persconferentie. Hanke Bruins Slot, Minister van Binnenlandse Zaken, droeg eens een leren jack in de Tweede Kamer en ook Lise Westerveld (GroenLinks) krijgt wel vaker kritiek op haar outfits tijdens debatten. Zo droeg ze laatst een paars shirt met een grote vlinder, iets wat op Twitter niet in de smaak viel.

Dresscode

In de Tweede Kamer geldt geen officiële dresscode. Maar volgens politiek commentator Frits Wester van RTL Nieuws gelden er wel ongeschreven regels en is het gebruikelijk om nette kleding te dragen in de Tweede Kamer. Vroeger was het de norm dat vrouwen mantelpakken droegen en mannen een twee- of driedelig pak.

Moeten politici teruggaan naar die formele kledingstijl? Of vind je het juist persoonlijk en verfrissend om Kamerleden te zien dragen wat zij willen?

Reacties

Twitteraar Hugo laat zich negatief uit over het T-shirt van Kamerlid Peter Kwint. Pollux reageert, er zijn namelijk wel degelijk ongeschreven kledingvoorschriften, volgens de Twitteraar.

Ria vindt dat er richtlijnen moeten komen voor de dresscode van Kamerleden.

Tim vindt het belangrijk dat Kamerleden een weerspiegeling zijn van de samenleving. Hij wil juist af van de stropdassen en mantelpakjes.

Praat mee

