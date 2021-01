De Vechtscheiding deel 56: ’Ik ga niet in op jouw chantage!’

Geïrriteerd loop ik naar buiten. Even een eindje fietsen om mijn gedachten weer te ordenen. Het gesprek met Anouk is niet gelopen zoals ik had gehoopt. En ik had het zo goed voorbereid! Eerst overtuigen dat mijn plan het beste is en dan de afpersing voorleggen.

Uiteraard niet vertellen dat het om Roxy ging, maar wel dat Marga beweert informatie te hebben over Anouk waarmee ze haar kan chanteren. En dan voorstellen om samen aangifte te gaan doen. Dat was het plan. Maar helaas: Anouk had geen zin om redelijk te zijn en vloog tegen het plafond.

Genot

Sara is in de tuin bezig met plantjes, gehuld in spijkerbroek en sweater. Niets sexy’s aan, maar haar ronde vormen en blos op haar wangen, maken iedere outfit lekker. Ik besluip haar van achter, sla mijn armen om haar heen en kus haar in haar nek. Mijn handen glijden zoekend over haar lijf.

Ze kreunt zachtjes: „De buren... Binnen voortzetten?” vraagt ze. „Nee, ik wil je hier.” Mijn hand verdwijnt onder haar sweater en grijpt in haar beha. Sara slaakt kreetjes, ze vindt het heerlijk om hard aangepakt te worden. Mijn andere hand glijdt in haar jeans. Ik maak de knoop open om meer ruimte te krijgen, dan verdwijnen mijn vingers in haar slipje.

Sara is haar omgeving vergeten. Dan giechelt ze en trekt me mee naar binnen: „Blijf je eten?” Ik schud mijn hoofd. „Nee, de kinderen komen thuis en de hond moet uitgelaten worden.” Ik kus haar lang en neem dan afscheid.

Enige optie

Mijn humeur is aanmerkelijk opgeknapt als ik weer thuiskom. Anouks auto is weg. Beter. Ik fluit naar de hond. Die reageert niet. Waarschijnlijk ligt ze ergens lekker te slapen. Voor ik kan gaan zoeken, word ik geappt. Het is Lente: ’Ik blijf ook bij oma’. Onvoorspelbare kinderen. Het ene moment vliegen ze elkaar in de haren, het volgende moment willen ze weer samen bij oma logeren.

Terwijl ik speurend naar de hond door het huis loop, bedenk ik een nieuwe strategie: hoe kan ik zo snel en zo goedkoop mogelijk scheiden? Anouk werkt duidelijk niet mee, dus mijn enig optie is Marga. Zij zegt informatie te hebben over Anouk die handig zou zijn bij mijn scheiding. Hoe handig? Zou het dan echt allemaal sneller gaan? Goedkoper in ieder geval niet, want Marga heeft al aangegeven een bedrag van vier cijfers te ambiëren.

Ik besluit haar te bellen. „Meneer de baas,” grapt ze, „wat verschaft mij de eer?” „Dat weet je best, Marga. Jij probeert mij te chanteren. Nu wilde ik je even laten weten dat ik daar niet op in ga. Ik heb de dames alles verteld en Anouk heeft daarna verteld wat jij over haar weet. Niet netjes van je, Marga. Dus ik weet het goed met je gemaakt: jij stuurt mij de foto’s en films en zo en ik geef jou niet aan bij de politie. Denk er maar even over,” ga ik verder. „Ik krijg een app.”

Foto

Terwijl ik Marga laat nadenken, lees ik de app van Anouk. Een A4’tje vol beschuldigingen. Ze eindigt met een reeks emoticons die niet alleemaal even to the point zijn. ’Je bent verzuurd, Anouk. Je houdt een prima idee af alleen omdat je niet wil dat mijn heerlijke Sara in jouw bed slaapt. Nou wen er maar aan, ze slaapt er vanavond ook. PS: waar is de hond?’

Tevreden verstuur ik de app en richt me weer tot Marga. „Zo,” begin ik opgeruimd. „Zal ik je mijn privemail geven?” „Die heb ik al. Kijk maar in je mailbox en bel me terug.” Dan hangt ze op.

Ik kijk in mijn mailbox en vind daarin inderdaad een mailtje van Marga. Er zit een foto in van mij en Roxy in een compromiterende houding. ’Mooi hè,’ appt Marga. ’Denk je echt dat ik in jouw bluf trap? Je kunt de rest komen halen, maar dan wil ik wel deze behandeling.’

Meteen daarna volgt een foto van Sara op mijn bureau. Rokje omhoog, benen wijd. Mijn hoofd tussen haar benen. Ik word misselijk bij het idee dit bij Marga te doen. Ik hap naar adem om de misselijkheid te laten zakken, maar nog voor die golf is gezakt appt Anouk. Met mijn duim klik ik de app open en zie een plaatje van een hond in een pan.