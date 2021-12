Weekhoroscoop 50 - Je libido is aan het pieken, Schorpioen

Ram

Liefde: Je wilt de dingen graag op je eigen manier doen en hebt weinig zin om met je partner te overleggen. Toch zou het handiger zijn om dit wel gewoon even te doen.

Financiën: Onverwacht geef je meer geld uit dan je van plan was. Vooral aan cadeautjes. Maak het niet te gek Ram, gewoon een kleinigheidje voor iedereen is leuk genoeg.

Werk: Je bent moeilijk in beweging te brengen maar als je eenmaal begonnen bent ga je als een trein en blijken de dingen je makkelijker af te gaan dan je dacht.

Persoonlijk: Het lukt je steeds beter om jezelf te ontspannen. Probeer indien mogelijk nog meer verplichtingen uit je agenda te schrappen en ga vooral ook geen nieuwe aan.

Stier

Liefde: Je gezin en familie zijn heel belangrijk voor je deze dagen. Juist nu nodig je graag je naasten bij je uit of ga je bij hen op bezoek.

Financiën: Door exact de juiste dingen te zeggen creëer je voor jezelf de kans om op korte termijn meer geld te verdienen.

Werk: Je besteedt meer aandacht aan je collega’s dan aan je werk. Natuurlijk is het fijn om met iedereen door één deur te kunnen. Goede prestaties leveren daarentegen is ook niet onbelangrijk.

Persoonlijk: Je hebt meer behoefte om iets aan je uiterlijk te doen. Dit is dan ook een fijne week om jezelf een nieuw kapsel aan te meten of te experimenteren met een andere kledingstijl.

Tweelingen

Liefde: Voor je iets zegt vraag je jezelf eerst af hoe het overkomt op je partner. Waar je normaliter nog wel eens wat ongenuanceerd uit de hoek kunt komen is hier nu beslist geen sprake van. Integendeel, je stelt je zelfs wat beschermend op naar je geliefde.

Financiën: Nieuwe kansen doen zich voor. Dit is een goede week om te bewerkstelligen wat eerder niet lukte. Misschien toch nog een keer om opslag vragen?

Werk: Je zit boordevol goede ideeën en praktische inzichten en kunt goed onder woorden brengen wat je bedoelt. Je collega’s nemen ook werkelijk aan wat je zegt.

Persoonlijk: Je vindt het belangrijk om je te omringen met mensen die je kunnen inspireren en motiveren. Sommige oude kennissen passen helaas niet (meer) in dit plaatje.

Kreeft

Liefde: Je geliefde heeft het gevoel alsof hij of zij de enige op de hele wereld voor jou is. Je bent op een prettige manier aanhankelijk en overlaadt je partner met complimentjes.

Financiën: Er hangen je flink wat onkosten boven het hoofd. Gelukkig is iemand bereid je te helpen of heb je recht op een vergoeding.

Werk: Laat je emoties niet over je gezond verstand regeren en anderen niet je zelfvertrouwen beïnvloeden.

Persoonlijk: Je wordt onrustig van rommel om je heen; een extra motivatie om overbodige dingen weg te gooien en overal eens lekker de dweil doorheen te halen.

Leeuw

Liefde: Jij en je geliefde staan voor een belangrijke keuze. Als jullie dit op de juiste manier aanpakken werkt dit absoluut in jullie voordeel.

Financiën: Je blijft je op een positieve manier ontwikkelen waardoor er ook meer kansen op je pad komen om je inkomen op te schroeven.

Werk: Doe wat je denkt dat goed is en wees niet bang dat het mislukt of op een andere manier niet goed uitpakt. Twijfels nemen deze week de overhand, maar geheel ten onrechte.

Persoonlijk: Je bent helemaal prima zoals je bent. Je hoeft je dan ook zeker niet anders voor te doen of jezelf met anderen te vergelijken.

Maagd

Liefde: Voor je partner iets zegt heb jij het al bedacht en andersom. Ook tussen de lakens voelen jullie elkaar haarfijn aan.

Financiën: Onverwachte kosten aan je auto maken je niet bepaald blij. Even doorslikken deze bittere pil en weer door. Wel zul je andere dingen even in de wacht moeten zetten.

Werk: Je hebt meer dan anders een hekel aan vastomlijnde regels en inflexibiliteit. Om hiermee om te gaan zul je jezelf wat flexibeler moeten opstellen.

Persoonlijk: Waar je je voorheen nog wel eens druk kon maken om de toekomst, leer je nu steeds meer te leven in het nu.

Weegschaal

Liefde: Niet alleen je partner draagt je op handen, ook van diverse vrienden hoor je hoe zeer ze jou mogen en hoe fijn ze het zouden vinden om je weer te zien. Misschien weer eens iets afspreken?

Financiën: Dit is geen geschikt moment voor het uitwerken of realiseren van nieuwe plannen. Wel kun je goed geld verdienen met je huidige projecten.

Werk: Hoewel je met je uitspraken misschien wat snibbig uit de hoek kunt komen begrijpt iedereen je goede bedoelingen erachter en neemt niemand je iets kwalijk.

Persoonlijk: Kunst, literatuur en muziek maakt je momenteel heel blij. Je besteedt hier dan ook graag je vrije tijd aan.

Schorpioen

Liefde: Je libido is aan het pieken en je hebt dan ook veel behoefte om bemind te worden. Op seksueel gebied heb je energie voor tien. Nu maar hopen dat je partner je kan bijbenen.

Financiën: Via je sociale netwerk kun je extra geld verdienen met diverse klusjes of zelfs een (andere) baan vinden.

Werk: Je kunt gevoelens van wedijver of jaloezie ervaren wanneer iemand anders een compliment krijgt. Laat je hier niet door meeslepen en blijf je vooral concentreren op je eigen werk.

Persoonlijk: Pas op voor mensen die zich als je vrienden voordoen maar eigenlijk vooral handelen uit eigenbelang.

Boogschutter

Liefde: Problemen waar jullie mee kampten kunnen nu worden opgelost of lossen zichzelf op.

Financiën: Financieel gat het minder goed dan je had verwacht of gehoopt. Vraag desnoods iemand om advies.

Werk: Je bekijkt de dingen objectief en weet een en ander in de juiste context te plaatsen. Doordat je de dingen helder ziet, gaat het werk je ook gemakkelijk af.

Persoonlijk: Wanneer iemand het slachtoffer wordt van onrechtvaardigheid zet jij je hakken in heet zand en spring je voor hem of haar in de bres.

Steenbok

Liefde: Opgekropte spanningen komen er deze week in alle hevigheid uit met als gevolg dat na een flinke uitbarsting de lucht geklaard wordt en jullie op een betere manier verder kunnen.

Financiën: Nieuwe klanten vinden moeiteloos hun weg naar jou. Sterker nog, je hoeft zelf weinig te doen om de mensen naar je toe te trekken.

Werk: Werk gaat voor het plezier en al helemaal voor ontspanning, vind jij. Of dit daadwerkelijk de juiste instelling is valt te betwijfelen.

Persoonlijk: Je neemt wat afstand van bepaalde familieleden omdat je vindt dat je door hen tekort wordt gedaan. Misschien is het goed om dit eens rustig bespreekbaar te maken?

Waterman

Liefde: Je hebt meer tijd en vooral ruimte voor jezelf nodig. Als je rustig uitlegt waarom, begrijpt je partner het best.

Financiën: Dit is een ideale tijd om te investeren voor de langere termijn. Dit kan in de vorm van een studie of een letterlijke investering in een betrouwbaar en duurzaam project.

Werk: Het buitenbeentje van de werkvloer blijkt eigenlijk een heel interessante en bijzondere persoonlijkheid te zijn.

Persoonlijk: Roddels van en vooral óver anderen gaan het ene oor in en het andere uit. Je realiseert je heel goed dat je alles maar van één kant hoort en de waarheid op zijn minst ergens in het midden ligt.

Vissen

Liefde: (Opbouwende) kritiek van je partner vind je wat lastig momenteel. Probeer in plaats van direct in de verdediging te schieten er je voordeel mee te doen.

Financiën: Stel je zakelijk en professioneel op. Je hoeft niet met iedereen vrienden te zijn, zeker niet als dit ten koste gaat van je eigen portemonnee.

Werk: Je concentratie laat wat te wensen over. Tussen de bedrijven door denk je teveel na over wat je in je vrije tijd wilt gaan doen. Is meer vrije tijd creëren op zich misschien ook een optie?

Persoonlijk: Hoewel je tegen anderen meestal wel eerlijk bent, ben je dit niet altijd tegen jezelf. Maak jezelf niet onnodig van streek maar wuif de dingen ook niet te makkelijk weg.