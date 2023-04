’Welke jurk past het best bij mijn figuur?’

„Een jurkje is altijd leuk en lekker vrouwelijk en kan eigenlijk het hele jaar door gedragen worden. Of je nu gaat voor een korte/mini-jurk, een tuniek, midi-jurk tot op de knie of een maxi-jurk tot op de enkels. Kies niet alleen het juiste model voor je figuur, maar ga daarnaast ook voor de juiste combinatie van het schoeisel daarbij en combineer eindeloos.

Sneakers kunnen bijvoorbeeld prima onder een jurk gedragen worden voor een speelse look. Dat kan bij een korte jurk, want dan zijn je benen goed zichtbaar. Bij een maxi-jurk staan ze ook leuk, maar pas op dat de jurk dan niet te lang is en over de grond sleept.

Tip: als de jurk te lang is kun je deze een tikkeltje omhoog ‘tillen’ door een brede riem in de taille te dragen en de jurk daar een beetje te ‘blousen’.

Schoenen maken de look

Sneakers geven een stoere, sportieve look aan een leuke jurk. De witte gymp is uiteraard bestemd voor zomerse dagen en past eigenlijk bij vrijwel elk type jurk. Hoe korter de jurk, hoe langer de laars is de vaste stelregel. En bij een langere jurk worden dus korte laarsjes gedragen die ook zo vrouwelijk mogelijk ogen.

Stoere biker- of veterboots met grove zolen passen prima onder zowel een kort jurkje als onder een maxi-jurk. Tip: rijg ze niet helemaal tot bovenaan vast, maar laat een stukje openvallen voor een nonchalante look.

Zomerse lange laarzen kunnen een mini-jurk flink opleuken, vooral in pasteltinten en wit. Enkellaarzen ogen een stuk nonchalanter dan bijvoorbeeld sandalen en hoge hakken. Met name de cowboyboots geven een stoere uitstraling.

Zomertrend

Gekleurde en nudekleurige sandalen en muiltjes zijn de trend van aankomende zomer, samen met muiltjes in alle kleuren van de regenboog. Ook espadrilles met sleehak of instap espadrilles zijn een zomerse trend die vooral goed passen onder hippie-achtige maxi-jurken.

Hoge hakken zijn multifunctioneel en mogen dus altijd onder een leuke rok en zullen het vooral goed doen tijdens een diner of een feestje. Sandalen en slippers zijn lekker luchtig op warme dagen en zorgen ervoor dat de voeten ook een beetje zon krijgen.

Wil je iets gekleder voor de dag komen, bijvoorbeeld op het werk of tijdens een zakelijk gesprek? Dan zijn loafers en instappers een uitkomst, met name in felle kleuren en pasteltinten. Ook kun je hier de nodige stappen mee zetten, want ze zitten bijna net zo lekker als sneakers.

Jurken voor een appelfiguur type (rond)

De schouders zijn net zo breed als de heupen, maar de taille is niet zo smal en een buikje is zichtbaar. De borsten zijn behoorlijk groot. De benen zijn vaak lang en slank en mogen dus bij het dragen van een jurk best gezien worden.

Geschikte jurken zijn: A-lijn jurk met accent op de taille, kortere jurken om de benen te showen, uni/effen kleuren. Leg bij voorkeur niet het accent op de buik of de bovenkant, omdat hier juist de ‘zwaarte’ ligt.

Jurken voor een peerfiguur type (boven smal, onder breed)

De heupen zijn breder dan de schouders en boven draag je een kleinere maat dan van onderen. De heuppartij, bovenbenen en billen zijn vrij stevig, de borsten doorgaans wat kleiner en de taille is aan de smalle kant.

Probeer de aandacht op de bovenkant van het lichaam te leggen en draag bij voorkeur een opvallende print aan de bovenkant of een bijzondere hals of kraag. Ook een ketting of een broche, aan de bovenkant gedragen, kan succesvol zijn en in de taille kan een riem gedragen worden als accent.

Kies geen oversized jurken, dat maakt alleen maar extra zwaar. Laat de onderkant van de jurk eenvoudig zijn, zodat dit niet te veel opvalt.

Jurken voor een recht figuur type (plank)

Schouders en heupen zijn even breed en er is geen sprake van een taille. Kleine borsten, een strakke buik en slanke billen zijn kenmerkend bij dit rechte model, waar geen rondingen aan te pas komen. Met de juiste jurkenkeuze kan het geheel echter wel een stuk vrouwelijker worden.

De meest ideale jurken laten de benen tot hun recht komen en leggen de aandacht bij de hals van de jurk. Ook drukke prints of wijdvallende jurken zijn een prima keuze, want het mag allemaal wel wat meer volume hebben.

Om de taille te accentueren is een opvallende, brede riem over de jurk de juiste keuze. Liever niet doen: een rechte, strakke jurk dragen.

Jurken voor een zandloperfiguur (vrouwelijk, weelderig)

De schouders zijn net zo breed als de heupen, plus: een smalle taille, volle borsten en billen. Dat klinkt als het ideale figuur, maar ook hier is het lastig om de nadruk op bepaalde pluspunten te leggen.

Een rechte stretchjurk is een juiste keuze, omdat die het figuur onderstreept. Dunne materialen zijn een prima optie en een V-hals of een vierkante hals is perfect om de borsten goed uit te laten komen.

Kies liever niet voor gebreid materiaal, want dat maakt onnodig dik. Ook een te gesloten jurk zal gedrongen en gepropt ogen, dat kan uiteraard ook niet de bedoeling zijn.

Jurk stylen

Heb je eenmaal de perfecte jurk gevonden? Dan gaat het stylen pas echt beginnen. Als het weer nog wat onbestendig is of als er sprake is van een koude dag, dan kan een lang vest of een allround blazer dé uitkomst zijn. De blazer wordt veel gedragen over een jurk en daarbij kun je alle kanten op.

Kies bij een geprinte jurk bijvoorbeeld voor een effen blazer en bij een effen jurk een geprinte blazer. Dit kan de boel juist een beetje meer uitstraling geven. Op deze manier wordt een jurkje ook op het werk een heuse eyecatcher en blijft het, dankzij de toevoeging van de blazer, toch een zakelijke outfit.

