Is het goed dat de NPO informatieve programma's schrapt om jongeren te trekken?

De netmanager van NPO, Remco van Westerloo, stelt dat de omslag bij de NPO vereist is. Op dit moment is 80% van de kijkers van NPO boven de vijftig jaar. Hij stelt tegenover AD dat, wanneer de programmering hetzelfde blijft als dat hij nu is, „er over tien jaar niemand boven de vijftig meer kijkt”.

Maar de nieuwe weg die de NPO inslaat gaat ten koste van een aantal zeer populaire programma’s als Opsporing Verzocht, Radar, Opgelicht?! en het Familiediner. Allemaal programma’s die steevast hoge kijkcijfers trekken en dus geliefd zijn bij het publiek.

Niet blij mee

De makers van de getroffen programma’s zijn niet blij met het besluit. Zo vraagt Antoinette Hertsenberg, presentatrice van Radar, zich af of er nog genoeg ruimte overblijft voor goede journalistieke programma’s. Ook kijkers zijn bedroefd dat mooie programma’s zendtijd moeten inleveren, zoals de twitteraars hieronder.

Lineaire TV niet voor jongeren

Daarnaast uiten zijn veel kijkers bezorgd dat de veranderingen op NPO niet voor het gewenste resultaat zullen zorgen. Zij stellen dat jongeren tegenwoordig (vrijwel) geen lineaire televisie meer kijken maar voornamelijk te vinden zijn op streamingdiensten.

Dat bleek ook uit onderzoek van Mediatest uit 2019: waar in 2018 nog 32% van de millennials hun kijktijd aan lineaire TV besteedden, zakte dat in 2019 naar nog maar 21%. Destijds verwachtte ruim de helft van de jongeren drie jaar later helemaal geen lineaire televisie meer te kijken.

Praat mee

