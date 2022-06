’Als ik terugkijk, denk ik dat ik het goed heb gedaan’

Premium Tussen de lakens

Rochelle is getrouwd en heeft seks met haar baas: ’Ik heb geen ruimte voor spijt’

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Rochelle (37). Ze is getrouwd, heeft twee kinderen en… seks met haar baas. „Het is zo ongelooflijk spannend, dat ik nog geen ruimte in mijn hoofd heb om er spijt van te hebben. Maar natuurlijk weet ik ook wel...