’Mijn zoon hoeft niet genezen te worden want autisme is geen ziekte’

Elijah Delsink (16), die autisme heeft, geeft in zijn profielwerkstuk de anti-vaccinatiebeweging lik op stuk. „Autisme is namelijk geen ziekte”, stelt Elijah. „En hoeft dus helemaal niet uitgebannen te worden”. De zoon (9) van VROUW-collega Vala van den Boomen heeft ook autisme. „En ik kan alleen maar zeggen: ’Inderdaad. Mijn kind is niet ziek. Hij is gewoon autistisch’.