’Dit keer gooide corona ons vakantieplannetje overhoop’

„Zullen we dit jaar samen naar Rusland gaan?” vroeg ik tijdens een familie-etentje aan mijn vrouw. Die keek me aan alsof ik stapelgek was. Mijn vader zat ook aan tafel. Hem leek het wel wat. Twee bier later hadden we een plan. We zouden in mei naar Volgograd gaan. Daar zouden we de meiparade van het rode leger gaan bekijken.

Steenpuist

Mijn moeder keek bedenkelijk. „Er wordt altijd een van jullie ziek.” Mijn vrouw knikte. Ik probeerde me onze gezamenlijke trips voor de geest te halen. Toen ik 13 was zijn we naar de invasiestranden in Normandië geweest. Bij aankomst moesten we direct op zoek naar de plaatselijke huisarts van Arromanches. Ik had namelijk een steenpuist in mijn zij die me behoorlijk parten speelde.

Toen de huisarts het ding had opengemaakt, konden we pas naar de musea. De kloppende pijn in mijn zij en het met bloed doordrenkte gaaskompres dat om het uur verwisseld moest worden, droegen alleen maar bij aan de ervaring, zo vertelde ik vol trots.

Voedselvergiftiging

„En Egypte dan?” vroeg mijn vrouw. „Egypte was een ander verhaal”, begon mijn vader. „Daar liepen we een vreselijke voedselvergiftiging op.” Mijn vader nam nog een slok wijn. „We hebben alle wc-potten van Caïro gezien.” Daar was geen woord van gelogen. Als ik aan de piramides denk, denk ik alleen maar aan de totale opluchting die ik voelde elke keer als ik mijn darmen kon legen op de, uiterst gore, publieke wc’s.

Ook Kaapstad kwam nog voorbij. Daar reden we, rillend van een gek soort koorts, door township Khayelitsha. Pas nadat een vrouw zonder voortanden ons haar zelfgebrouwen bier uit een gebruikt verfblik liet drinken, ging het weer een beetje. „Dat was geweldig”, riepen we in koor. Maar corona gooide onze plannen overhoop.

Corona

Mijn moeder en mijn vrouw bekenden bij het volgende familiediner dat ze daar eigenlijk wel blij om waren. Mijn vader liep naar de keuken, deed de ijskast open en pakte een fles wijn. „Ik heb altijd al eens de Himalaya willen zien” fluisterde hij. Ik knikte. „Ik ga straks kijken voor tickets.”