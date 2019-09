’De geschikte donor mocht niet van haar werkgever’

Bianca weet al bijna de helft van haar leven - sinds haar achttiende - dat ze net als haar broer, zus én moeder de ongeneeslijke nierziekte ADPKD bij zich draagt. „Mijn nieren werken op dit moment nog maar voor amper 9%. En dat zal alleen nog maar minder worden. Totdat mijn nieren er helemaal mee stoppen. Een soort tikkende tijdbom dus.

Desondanks voelt Bianca zich relatief goed. „Ik werk in de thuiszorg en vind het heerlijk om met de kinderen op pad te gaan. Ik sta echt volop in het leven. Wel ben ik snel moe en moet ik voldoende rust nemen. Ik kan bijvoorbeeld niet een ochtend werken en dan ‘s middags nog de huishouding doen. Dat is teveel. Maar daar is prima rekening mee te houden.”

Dialyse-angst

Maar het zal niet lang meer duren voordat ze moet dialyseren. „Daar zie ik enorm tegenop. Het vergt veel van je lichaam en ook de dialyse zelf is pittig. Ik weet nog goed dat mijn moeder drie keer per week met twee grote naalden in haar arm in het ziekenhuis zat. Ze kon geen kant op en moest er altijd rekening mee houden. Dat vond ik heel heftig en wil ik niet.”

Dat is ook waarom Bianca zal kiezen voor thuisdialyse. „Bij een zogenoemde buikspoeling krijg je een apparaat thuis zodat je ‘s nachts zelf kunt dialyseren. Ideaal want daardoor kan ik gewoon blijven werken, hebben de kinderen er vrijwel geen last van en hoef ik mijn vrijheid niet in te leveren. Wel blijft het spannend hoe lang mijn lichaam de dialyse volhoudt.”

Wachtlijst

Bianca staat op een wachtlijst voor een donornier, maar dat wil nog niet echt vlotten. „Ik heb een lastige bloedgroep die bijna niet voorkomt. Op dit moment maak ik me daar nog niet zo’n zorgen over, maar als ik ga dialyseren gaat de tijd wel dringen; dialyseren kun je vaak geen jaren blijven doen.”

“Mijn broer en zus hebben dezelfde nierziekte en met mijn man was er geen match. Om mijn kans te vergroten heb ik onlangs een oproep gedaan op Facebook. Doodeng, vond ik dat. Het is immers niet zomaar iets wat je aan iemand vraagt, maar ik moest íets. Tot mijn verbazing werd er massaal gereageerd.”

Geschikte match

Tussen al die reacties zit ook een bericht van een vrouw die Bianca dolgraag een nier wil schenken. „We hebben eerst gebeld en vervolgens afgesproken voor een kop koffie. Het is natuurlijk wel belangrijk dat je elkaar kent voordat je aan zo’n intensief en risicovol traject begint. Die ontmoeting was heel bijzonder. Ze wilde écht alles op alles zetten om mij te kunnen helpen. Hoe lief!”

Helaas verloopt het allemaal niet zo gemakkelijk als gehoopt. De familie en leidinggevende staan achter de beslissing van de potentiële donor, maar haar baas gaat niet akkoord. „Hij vindt het te risicovol. Wat als ze door de operatie heel lang uit de running zou zijn of misschien zelfs helemaal niet meer zou kunnen terugkeren op de werkvloer? Hij wilde het risico niet nemen en dus niet meewerken.”

Ontslag

Een klap in het gezicht van Bianca. „Ergens kan ik mij wel vinden in zijn argumenten, maar tegelijkertijd doet het pijn. Het gaat wel om mijn leven. Mijn kans om mijn drie kinderen te zien opgroeien. De donor zelf was ook helemaal ontdaan en wilde ontslag nemen, maar dat vond ik een stap te ver. Ze heeft zelf ook een hypotheek die betaald moet worden. Ik wilde niet dat ze zich voor mij in de schulden zou steken.”

De toekomst van de moeder van drie is dus nog altijd onzeker. „Ik hoop natuurlijk dat iemand zich binnenkort alsnog aanmeldt als donor, maar tegelijkertijd wil ik er niet dagelijks mee bezig zijn. Dat deed mijn moeder wel en die was daardoor vlak voordat ze overleed zwaar depressief. Dat wil ik niet. Ik voel me nog ontzettend goed en heb er vertrouwen in dat het goedkomt.”

Angst

Al wil dat niet zeggen dat Bianca nooit bang is voor wat haar te wachten staat. „Natuurlijk wel. Mijn oudste is 7 en mijn tweeling is 3 jaar. Hoe moeilijk het ook is, er bestaat wel een kans dat er niet op tijd een donornier gevonden wordt en ik mijn kinderen niet zie opgroeien. Dat zou ik het allerergste vinden. Vooral als ik moe ben of niet zo lekker in mijn vel zit, vliegt mij dat aan.”

„Maar ook daar probeer ik niet dagelijks bij stil te staan. Wat heb ik daaraan? Ik focus veel liever op de positieve dingen. Ik leef met de dag en geniet van alle kleine momenten. Van spelletjes spelen met de kinderen tot een middagje Efteling met mijn gezin. Ik wil blijven dromen. Dromen over een mooie vakantie naar het buitenland samen, nog heel veel leuke uitjes én een gezond en gelukkig leven. Dát geeft mij kracht om te blijven vechten. Voor mezelf en mijn gezin!”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.