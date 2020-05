Haal de Spaanse keuken in je huis met dit recept

Ingrediënten

~ 3 kleine, rode aardappels (in dunne plakjes)

~ 1 kleine rode ui in dunne plakjes

~ 2 snijbietbladeren in smalle linten gesneden

~ 5 el olijfolie

~ 6 eieren

~ peper en zout

Bereidingswijze

1. Bak in een koekenpan van 23 cm doorsnee (met antiaanbaklaag) de aardappels en uien met zout, peper en 3 eetlepels olijfolie circa 15 minuten op laag vuur en onder regelmatig omscheppen.

2. Voeg als je makkelijk in de aardappels kunt prikken 2 snijbietbladeren toe, in smalle linten gesneden. Roer alles en sluit de pan (circa 2 minuten) tot de snijbiet is geslonken. Draai het vuur uit.

3. Klop in een mengkom 6 eieren met wat zout en peper los en giet het eimengsel over de hete aardappels in een kom. Roer. Schraap de koekenpan leeg, verwijder eventuele achtergebleven bruine stukjes en zet hem op laag vuur.

4. Vet de bodem weer in met 2 el olijfolie en giet als de olie heet is het eimengsel in de pan. Zet een goed passend deksel op de pan en bak de omelet 5 tot 8 minuten op laag vuur.

5. Til hem op met een spatel om te zien of de onderkant al gekleurd is. Zet, als hij er goed uitziet, een groot bord omgekeerd op de pan en keer het geheel met behulp van ovenhandschoenen in een snelle beweging om, zodat de tortilla op het bord terechtkomt.

6. Laat de tortilla weer in de pan glijden om de andere kant circa 3 minuten te bakken (zonder deksel). Snijd de tortilla in punten, voeg zout naar smaak toe en serveer!

