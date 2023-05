Premium Het beste van De Telegraaf

Kasteelvrouw zoekt knappe wijnboer: 'Dit deel van Italië is zo romantisch'

Door Sabine Leenhouts

’Het is hier zo ontzettend romantisch, ik zie me al helemaal rondschrijden als een kasteelvrouwe.’

Verder dan de besneeuwde Italiaanse Dolemieten was onze coördinator Sabine niet geweest. Maar de vallei tussen dit gebergte en het Gardameer blijkt prachtig. En ze hoeft niet te kiezen tussen bergen of water, want het is er allemaal. Zelfs kastelen en knappe wijnboeren, wat wil ze nog meer?