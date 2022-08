Daghoroscoop 16 augustus - Stel je toegankelijk op, Boogschutter!

VANDAAG JARIG

Je financiële situatie is niet ongunstig, maar kan gecompliceerd worden. Neem een afwachtende houding aan waar het belangrijke beslissingen betreft. Als de meeste van je doelen in je loopbaan zijn bereikt, dan zul je er dit jaar de vruchten van kunnen plukken.

RAM

Veel lijkt zich vandaag in je voordeel af te spelen. Het zal weinig moeite kosten om een uitdaging of test te doorstaan of een persoonlijk obstakel te boven te komen. Ook op liefde rust zegen. Een gesprek neemt zorgen weg.

STIER

Iemand uit het verleden kan plotseling voor je staan en herinneringen ophalen die je vergeten was. Het heeft zin om naar gebeurtenissen in het verleden te kijken om erachter te komen waartoe nieuwe gebeurtenissen kunnen leiden.

TWEELINGEN

In alle persoonlijke relaties zal sprake zijn van harmonie. Als je openstaat voor nieuwe methodes om zaken aan te pakken, verloopt de dag goed. Een perfect moment om over prijzen te onderhandelen of een gebeurtenis te plannen.

KREEFT

Een uitgelezen dag voor een samenzijn met je geliefde. Artiesten, ontwerpers en andere creatieve mensen zijn vandaag in staat om kwesties tot de bodem uit te zoeken en met indrukwekkende oplossingen op de proppen te komen.

LEEUW

Als je de dag tevreden begint zal heel veel prettig verlopen. Een poster van een exotische landstreek kan je in een opwelling een reisbureau doen binnen gaan om spontaan een droomreis te boeken. Steek je er echter niet voor in de schulden.

MAAGD

Manipuleren met geld of een poging een partner te sussen, kan tot gevolg hebben dat jou oneerlijkheid wordt verweten. Leg je kaarten op tafel en ga niet van het zwartste scenario uit. Alleen als je eerlijk bent, worden wensen vervuld.

WEEGSCHAAL

Het zal vandaag geen moeite kosten om een goede indruk te maken. Anderen zullen luisteren naar hetgeen je zegt. Een geschikte dag om vertrouwelijke kwesties door te nemen. Een bijeenkomst kan echter vermoeiend verlopen.

SCHORPIOEN

Met welke problemen je ook geconfronteerd wordt, je zal ze kunnen oplossen. Een zakelijke deal gaat waarschijnlijk door en kan bijdragen tot een groter inkomen. Zorg er, los hiervan, voor dat je financiën op orde zijn.

BOOGSCHUTTER

Er is sprake van positieve kosmische invloeden. Stel je toegankelijk op. Nieuwe ideeën presenteren, een verkooppraatje of lezing houden, zal je makkelijk afgaan. Je kan duidelijker dan ooit je boodschap overbrengen.

STEENBOK

Begin de dag met het maken van een lijstje van alles waarvoor je dankbaar mag zijn. Besef dat je een geluksvogel bent. Er kan een opwindende gebeurtenis op komst zijn waardoor het moeite zal kosten je te concentreren.

WATERMAN

Bestaande situaties en zorgen staan vandaag in een positief perspectief. Probeer wat vroeger naar huis te gaan om daar een karwei af te maken. Verspil geen tijd aan lange telefoongesprekken als een e-mail kan volstaan.

VISSEN

Geef al je aandacht aan datgene waarmee je bezig bent. Een financieel probleem kan op een onconventionele manier worden geregeld. Je behulpzame stemming zorgt er vandaag voor dat je succesvol zal samenwerken.

