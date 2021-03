Gaan we met het lied van Jeangu Macrooy het Songfestival winnen?

Op Twitter schrijven veel mensen dat ze het een krachtig lied vinden. Mensen geven aan dat het nummer blijft hangen in hun hoofd en vinden het een prachtig en opgewekt lied.

Niet Songfestivalwaardig

Echter, niet alle reacties zijn zo lovend. Vele andere reacties luiden juist dat ze het niet zo krachtig en mooi vinden als de voorstanders. Veel luisteraars vinden dat de stem van Macrooy niet tot zijn recht komt in dit nummer of dat ze het een vreselijk nummer vinden.

Popjournalist Stefan Raatgever laat weten dat hij denkt dat Nederland het Songfestival met dit lied niet gaat winnen: „Daarvoor mist het net die ene onverwachte, slimme wending.”

’Mama appelsap’

Ook denken veel luisteraars in het refrein een zogeheten ’Mama appelsap’ te bespeuren. Macrooy zingt: ’Mi na afu sensi, no wan man e broko mi’. Diederik Ebbinge, acteur en presentator, laat op twitter weten dat hij hierin een ’Mama appelsap’ hoort. „’You are my broccoli, you are my broccoli!!”

