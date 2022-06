Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Anne-Mart Zwart: ’ICSI is de laatste strohalm voor koppels zoals wij’

Door Vivienne Groenewoud Kopieer naar clipboard

„De romantiek van het verwekken van een kind was er wel van af.” Ⓒ Astrid Zuidema

EO-presentatrice Anne-Mar Zwart (37) en haar man Roger (37) kregen hun zoon Fender (1,5) via een vruchtbaarheidstraject. Samen met haar moeder vertellen ze in de nieuwste VROUW Glossy over verdriet en hoop, haar miskraam en hoe ze erin bleven geloven.