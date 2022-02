Robin en Eline deden mee aan ’Op Goed Geluk’: ’We hebben inmiddels twee volwassen kinderen’

Premium TV

Jaagt Linda de Mol straks weer op miljoenen?

Nadat de bom rond haar partner Jeroen Rietbergen was gebarsten, zocht Linda de Mol eerst de beschutting van haar eigen huis. Maar daar, in haar villa in ’t Gooi, is zij inmiddels al een tijdje niet meer gesignaleerd. De presentatrice zou momenteel in Portugal verblijven, om daar haar gedachten te or...