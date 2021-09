Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Ine’s hartsvriendin Lara (35) overleed aan baarmoederhalskanker: ’Ze had net haar derde kindje gekregen’

Door Nina Winkel Kopieer naar clipboard

Ine (rechts): „In kleine stappen wandel ik terug naar hoe zij was, dan zal ik pas beseffen wat ik verloren heb. Haar schoonheid blijft achter, dat zou zij gewild hebben.” Ⓒ Frankie and Fish

Lara Switten (35) krijgt op 17 augustus 2020 de diagnose baarmoederhalskanker. Het jaar dat volgt is een ware rollercoaster. Samen met hartsvriendin Ine Nijs (32) schrijft ze columns over de afschuwelijke ziekte, die de rode draad vormen van het boek ’Lara’. Nog geen jaar later, op 10 augustus 2021 overlijdt Lara. Ine: „Ze hoopte al die tijd op een wonder.”