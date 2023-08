’Monique geeft deze vrouwen en stellen valse hoop’

„Monique Westenberg heeft 738.000 volgers. Mijn voorzichtige inschatting is dat zo’n 95% daarvan vrouw is en dat daarvan weer zo’n 95% in zich in een potentieel vruchtbare leeftijd bevindt. Ik ben niet heel goed in rekenen, maar als je je dan vervolgens bedenkt dat een op de zes volwassenen wereldwijd kampt met onvruchtbaarheid, kunnen we met gemak stellen dat heel wat van Moniques volgers de pijn van een (nog) onvervulde kinderwens ervaart.

Kwakzalverij

En die pijn maakt wanhopig. Zo wanhopig dat je alles aangrijpt om die zo gewenste baby toch te krijgen. Niet alleen zullen veel van deze vrouwen/stellen zo ongeveer iedere behandeling die ze aangeboden krijgen in de reguliere zorg dankbaar aangrijpen. Ze zijn ook gevoelig voor kwakzalverij. In wat misschien wel de grootste zoektocht van je leven is, kijk je achter ieder deurtje, ook als je met gezond verstand allang weet dat er niets achter zit.

Baat het niet…

Als je dan een beetje doelloos aan het scrollen bent en langs de insta-diarree van Monique Westenberg komt, dan kun je wel eens denken: ’Hey, baat het niet, dan schaadt het niet. En het zal ook fysiek niet schaden, want „de vrouw met de magische handen”, kan natuurlijk helemaal niets dat écht helpt of lichamelijk iets in gang zet. Die gaat jou niet met het beroeren van wat energetische drukpunten zwanger krijgen. Ze troggelt ze wel haar salaris uit je portemonnee. Maar wat ik er het allerergst aan vind; ze geeft deze vrouwen en stellen valse hoop en zij hebben het al zo zwaar te verduren.

Zweefgenezer

Natuurlijk kent iedereen wel weer iemand die wel weer iemand kent die na het bezoeken van zo’n zweefgenezer toch zwanger raakte. Tja, zulke dingen gebeuren, maar het houdt geen enkel verband, net zoals het geen enkel verband houdt dat de vrouw in kwestie daags na het bezoek aan de vrouw met de magische handen haar droomhuis op Funda vond. Toeval. Als het bewezen werkt, dan wórdt het bewezen, wanneer gaan we dat nou eens inzien?

Laatste strohalm

Ondertussen heeft de vrouw met de magische handen een overdosis exposure via Monique gehad, ik gok dat haar inbox uitpuilt van de vrouwen die deze laatste strohalm vastpakken. Maar doe het nou niet. Het is géén laatste strohalm, het is kwakzalverij, niet meer en niet minder. Instagram zou dergelijke verkapte reclames strafbaar moeten maken. Maar het platform maakt zich liever druk met het verwijderen van foto’s van vrouwen die op zo’n manier borstvoeding geven dat er een tepel zichtbaar is.

Ibizamoeders-zweeffuik

Het gaat van Instagram niet komen, vrees ik. En ook niet van het gezonde verstand van Monique Westenberg, want die zit tot over haar oren in het Ibizamoeders-zweeffuik. Dus dan blijf ik er maar met al mijn kracht tegen ageren in de hoop dat er iemand meeleest en tegen die wanhopige (schoon)zus, vriendin of nicht zegt dat ze zich echt niet in de emotie moet laten meesleuren.

Sprookjes

Uiteindelijk blijft zo’n 10% van alle vrouwen echt onvrijwillig kinderloos. Dat zijn geen cijfers die uit een of andere grote duim van een magische hand komen, dat berekende het Centraal Bureau voor de Statistiek. Klamp je daar aan vast. En aan de wetenschap. En niet Monique Westenberg, die verkoopt alleen maar sprookjes.”

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.