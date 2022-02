Topmodel Linda Evangelista misvormd door CoolSculpting: feiten en fabels op een rij

Farid Kazem is degene die CoolSculpting zo’n 13 jaar geleden in Nederland heeft geïntroduceerd: „Coolsculpting is een niet-invasieve behandeling die is goedgekeurd door de Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA). Het is ontworpen om vetcellen nabij het huidoppervlak te elimineren door ze af te koelen in een proces dat bekendstaat als cryolipolyse. Het resultaat is permanent.

Bij de behandeling kristalliseren de vetcellen, waarna ze uiteindelijk afsterven. Deze worden vervolgens op een natuurlijke manier door het lichaam opgeruimd. De oude vetcellen kunnen niet meer terugkeren, maar de achtergebleven cellen kunnen nog wel in volume toenemen. Het is daarom belangrijk dat je zelf een gezonde leefstijl aanhoudt.”

Geen afslankbehandeling

Kazem vertelt dat CoolSculpting geen afslankbehandeling is. „Het is bedoeld voor de hardnekkige vetrollen die niet verdwijnen door diëten of meer bewegen. Vaak vragen cliënten aan mij hoeveel kilo ze zullen afvallen, maar uiteindelijk verlies je hier geen gewicht mee, enkel vetcellen.

Het is namelijk ontworpen om de vetcellen nabij het huidoppervlak te elimineren. Je lichaam krijgt er een strakkere shape van. De behandeling is daarom ook niet bedoeld voor mensen met overgewicht. Coolsculpting wordt voornamelijk toegepast rond de buik, lovehandles, flanken, armen en onderkin.”

Risico’s CoolSculpting

Maar doet deze behandeling ook pijn? En wat zijn de eventuele risico’s? „De behandeling is pijnloos. In het begin voel je een beetje een prikkend en tintelend gevoel, maar dit is zeker niet pijnlijk. Wanneer je het apparaat eraf haalt, krijg je wederom een tintelend gevoel, maar dit zal na enkele minuten alweer wegebben.

Eén sessie duurt gemiddeld zo’n 70 minuten en tussendoor kun je gewoon lekker een boekje lezen of Netflixen. Na acht weken komen cliënten terug en dan kijken wij of er nog een sessie nodig is.”

Voormalig topmodel Linda Evangelista zegt door de behandeling ’paradoxale vethyperplasie’ of PAH te hebben ontwikkeld. Een zeldzaam, maar bekend risico van deze behandeling. Hoe groot is de kans op deze aandoening?

„Bij paradoxale hyperplasie is te zien dat enkele weken na de behandeling, het vetweefsel juist in volume toeneemt in plaats van dat het minder wordt. De kans hierop is slechts 0,025 procent. Ook komt het vaker bij mannen dan bij vrouwen voor, dus het is extreem zeldzaam dat Linda Evangelista hierdoor is getroffen. Wij zijn de eerste in Nederland die deze behandeling hebben uitgevoerd. We hebben in totaal 30.000 mensen behandeld en bij ons is het maar 4 keer voorgekomen,” vertelt Kazem.

Abnormaal vetweefsel

Kazem is één van deze vier personen. „Eigenlijk behandel ik mijzelf bijna nooit, maar het is een lichte behandeling en ik wilde graag een randje vet weg hebben. Ondanks dat ik zelf paradoxale vethyperplasie heb ontwikkeld, sta ik nog steeds volledig achter de behandeling. Het is namelijk zeer zeldzaam en ook oplosbaar. Wij hebben het abnormale vetweefsel bij de genoemde cliënten verwijderd met liposuctie.”

Verder zijn er volgens Kazem geen extreme risico’s. „Je kunt na de behandeling een stekend gevoel, jeuk of blauwe plekken krijgen, maar dit is allemaal tijdelijk. Soms komt het ook voor dat het pigment rondom de behandelde plekken een tint donkerder kleurt, maar ook dit zal uiteindelijk weer wegtrekken.”

Bewustwording

Ondanks dat er weinig ernstige risico’s aan zijn verbonden, vindt Kazem het wel goed dat door het nieuws van Linda Evangelista meer bewustwording wordt gecreëerd. „Ook niet-invasieve behandelingen dragen risico’s met zich mee. Elke behandeling heeft min- en pluspunten, maar omdat sommige behandelingen zo ’makkelijk’ zijn uit te voeren, vergeten mensen dat nog weleens.

Het is daarom belangrijk dat je jezelf goed laat informeren. Zorg ervoor dat je weet door wie je wordt behandeld. CoolSculpting is namelijk het enige merk dat is goedgekeurd door de FDA. Er zijn echter een hoop aanbieders van cryolipolyse behandelingen zonder medische achtergrond. Laat jezelf dus goed informeren!”