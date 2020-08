Anita (60): Mijn gezicht lag in puin

Voel jij jouw leeftijd?

Nee, voor mijn gevoel begint mijn leven net. Ik heb alle grote levensgebeurtenissen achter de rug: onze kinderen zijn groot en ik ben inmiddels met vervroegd pensioen omdat ik ben afgekeurd. Ik zeg altijd dat ik van de buitenkant straal, maar van binnen huil. Dat komt omdat ik in 2015 een zwaar fietsongeluk heb gehad, waar ik blijvend hersenletsel aan heb overgehouden. Ik ben vergeetachtig en heb een slechte concentratie, waardoor ik niet echt meer goed kan lezen. Mijn gezicht lag in puin na dit ongeluk: mijn oogkas en jukbeen waren gebroken, ik ben doof geworden aan de linkerkant en heb er een blijvende ruis aan overgehouden. Mijn heup is scheef gaan staan, waardoor ik nu niet meer goed kan lopen. Ik veranderde van een bruisend persoon naar een hulpbehoevende vrouw, maar inmiddels heb ik weer de levenslust teruggevonden van voor het ongeluk.

Heb jij een beautygeheim?

Ik ben op jonge leeftijd al begonnen met de verzorging van mijn huid; mijn eerste creme smeerde ik al op tienjarige leeftijd op. Dat kwam helemaal uit mijzelf, mijn moeder had daar niet zoveel mee. Ik ga al jarenlang elke vijf maanden naar de schoonheidsspecialist voor een gezichtsbehandeling. Heerlijk!

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

Nee, zeker niet. Toen ik een tijdje geleden bij de gynaecoloog kwam, vroeg deze zelfs een paar keer of mijn leeftijd wel echt klopte. Alles zag er nog zo mooi uit van onder, dat niet te zien was dat ik twee kinderen had gedragen.

Wat vind je het mooist aan jezelf?

Mijn uitstraling en dan met name mijn tanden en ogen. Ik heb hele witte tanden van mezelf en een mooie twinkeling in mijn ogen.

Waarmee ben je minder blij?

Dat is mijn buik. Dat komt door de zwangerschappen en het ongeluk. Ik sportte voorheen altijd veel en hield van salsadansen, maar dat kan ik niet meer. Hierdoor kwam ik twintig kilo aan. Inmiddels ben ik weer wat kilo’s kwijt, maar een strakke buik zal ik nooit meer krijgen.

Waarmee complimenteren mensen jou?

Dat mensen sinds kort weer de ‘oude’ Anita zien. Nu ik zo goed als hersteld ben, krijg ik mijn levenslust weer terug. Ik zal niet meer op mijn oude energielevel komen, maar het doet me goed om te horen dat mensen zien dat ik het leven weer helemaal zie zitten.

Ben je waar je had willen zijn?

Ik ben heel blij met hoe ik nu ben. Het kan natuurlijk altijd beter, maar je moet het leven nemen zoals het komt. Ik probeer niet teveel na te denken over wat ik vroeger allemaal kon, maar focus me op wat ik nu kan.

Wat houdt je jong?

Positiviteit! Ik zie elke dag als een nieuwe dag vol kansen. Daarom probeer ik van alles wat op mijn pad komt te genieten. Ik geniet intens van mijn kinderen en kleindochter; ze doen het allemaal zo goed! Daar ben ik heel trots op.

Heb je een levensles?

Pluk de dag, leef gezond en blijf no matter what bewegen, in welke vorm dan ook. Iedereen maakt diepe dalen mee, maar haal daar een positieve les uit en blijf niet hangen in het negatieve.

