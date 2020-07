Ⓒ Getty Images/iStockphoto

Na jaren van verre vakanties, is het stiekem best leuk om ons eigen land beter te leren kennen. Vier redactrices nemen je mee naar hun lievelingsstad in Nederland. VROUW Glossy coördinator Sabine Leenhouts woont in Bergen. Ze ontdekte pas recent hoe leuk Alkmaar eigenlijk is…