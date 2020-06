Daghoroscoop 9 juni

VANDAAG JARIG

Een liefdesrelatie kan op de proef worden gesteld en het zal uw uitdaging zijn de vonk weer leven in te blazen, als de verbintenis te nuchter is, te praktisch. Financieel kan het een paar keer rommelen dit jaar; er zullen pieken en dalen zijn en u zult af en toe niet weten waar u aan toe bent.

RAM

Ongemak kan zich in diverse vormen voordoen, zowel thuis als buitenshuis .Manipulatie of een gekleurd oordeel kan voor spanning zorgen. Voorkom dat de macht u naar het hoofd stijgt als u degene bent die de lakens uitdeelt.

STIER

Een droom kan de sleutel leveren tot een bestaand dilemma. Als u niet in staat bent om te ontcijferen wat uw onderbewustzijn u tracht duidelijk te maken dan kan een boek over dat onderwerp het antwoord geven. Houd u gedeisd.

TWEELINGEN

Doorgaans is het geen probleem om de juiste balans te handhaven tussen verdienen en uitgeven, maar momenteel kunnen financiële ervaringen u van de wijs brengen. Zorg dat de linker hand weet wat de rechter doet.

KREEFT

Vooruitgang boeken blijft mogelijk al kan er sprake zijn van veel afleiding. Hoewel het meestal een slecht idee is om rancunes te koesteren en net te doen of uw neus bloedt, toch is dat laatste vandaag het beste om te doen.

LEEUW

Als u publiek zoekt voor uw artistieke expressie of een product bij een groter publiek wilt promoten, moet u nu het toneel beklimmen. Misschien kunt u wat vroeger weg van kantoor en wat voorbereidend werk doen. Het zal niemand opvallen.

MAAGD

Drijf vandaag mee met het tij. Gedraag u zo flexibel mogelijk teneinde uw bloeddruk en zenuwstelsel te ontzien. Een afspraak kan minder productief verlopen dan gehoopt en over een prijsopgave zult u moeten onderhandelen.

WEEGSCHAAL

Er lijkt een cruciaal keerpunt op komst. Ruzie kan bepaalde plannen in de war sturen waarmee zelfs schadeloosstelling gemoeid kan zijn. Geduld en diplomatie zullen onmisbaar zijn en zult u moeten inzetten als iemand gekwetst is.

SCHORPIOEN

Er kan vandaag een vreemde sfeer overheersen. U kunt wat humeurig zijn of ongeduldig en zelf niet weten waarom. Neem uw partner mee als u om zakelijke redenen de weg op moet, zodat de ander begrijpt wat u zoal bezighoudt.

BOOGSCHUTTER

Spanningen kunnen vandaag aan een paar ego’s knagen en er zal ruzie ontbranden als een noodzakelijke verandering voortdurend wordt afgeblazen. Luisteren is essentieel als vragen op u worden afgevuurd en u bent de beslisser.

STEENBOK

Verandering van baan of verhuizen kan het antwoord zijn op onvrede over uw werk. Besef voor u verder gaat, dat naasten geraakt kunnen worden door de keuze die u doet. Grijp een onverwachte kans voor het voetlicht te treden.

WATERMAN

Het is een gok of u vandaag op tijd uw bestemming bereikt, ook als u doorgaans punctueel bent. Ook kunt u overweldigd worden door een forse papierwinkel en een irrationeel iemand kan u uw kalmte doen verliezen en chaos veroorzaken.

VISSEN

Haal u niet te veel op de hals ook al bent u sterk en energiek. Geef aandacht aan financiële zaken; u kunt op een aangename verrassing stuiten. Bespreek met superieuren uw contract en de snelste manier om vooruitgang te boeken.