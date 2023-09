Daghoroscoop 1 september - Leeuw: Begin niet met iets nieuws!

VANDAAG JARIG

Geld staat dit jaar niet op de eerste plaats. Natuurlijk kunnen de financiën er het ene moment beter uitzien dan het andere, maar in principe blijft alles bij het oude. Daar ben je tevreden mee. Half oktober kan tijdelijke ophef echter een ingreep nodig maken. Luister dan naar jouw intuïtie.

Bekijk ook: Dít is wat volle maan met jou doet

STERRENBEELD RAM (21/3 - 19/4)

Geef als werkgever blijk van jouw waardering voor jouw personeel anders kom je in de kou te staan. Leg als werknemer de nadruk op jouw talenten en toon jouw originaliteit. Je kunt mensen ontmoeten die jouw dromen kunnen realiseren.

STERRENBEELD STIER (20/4 - 20/5)

Breng ideeën direct in praktijk als je geïnspireerd bent. Je kunt iemand tegenkomen met wie het meteen klikt op het romantische vlak. Een huidige relatie wordt interessanter als je probeert meer samen te ondernemen.

STERRENBEELD TWEELINGEN (21/5 - 20/6)

Eindig de week dynamisch; inkomsten uit een onderneming kunnen jouw verwachtingen overtreffen en dat moet gevierd worden. Zet van extra geld een percentage opzij. Een veelbelovende dag als je werkt in de amusementssector.

STERRENBEELD KREEFT (21/6 - 22/7)

De post kan een verrassing bezorgen. Maak een afspraak met iemand aan wie jij plotseling denkt. Aarzel niet en hap toe als je de kans krijgt werk te doen dat buiten jouw normale scope valt. Ga uit met iemand met wie je lekker kunt lachen.

STERRENBEELD LEEUW (23/7 - 22/8)

Chaos kan de komende dagen jouw leven overheersen. Bij opwinding en onderbrekingen kan er ook sprake zijn van ongeduld en ergernis. Begin niet met iets nieuws. Stel jouw geliefde gerust als jouw ergernis niet persoonlijk bedoeld is.

STERRENBEELD MAAGD (23/8 - 22/9)

Verdiep je in privézaken en plannen. Er zijn genoeg mogelijkheden om jouw horizon te verbreden. Laat er geen gras over groeien als je wordt uitgenodigd voor een fantastische reis. Zorg voor genoeg slaap en beweging en eet gezond.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL (23/9 - 22/10)

Je zult het meeste werk verrichten als jij alleen wordt gelaten. Door op de achtergrond te blijven zal niemand jou vervelen met een praatje. Ga alle plussen en minnen van een besluit langs tot je zeker bent van jouw zaak.

STERRENBEELD SCHORPIOEN (23/10 - 21/11)

Blijf de hele dag alert en heroverweeg jouw wensen. Je zult meer succes hebben als je de hulp aanvaardt van vrienden of collega’s. Bedenk iets wat jij en jouw partner op het sociale vlak samen kunnen doen. Beslis niets in haast.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER (22/11 - 21/12)

Reken op positieve reacties als je een voordracht houdt of interview doet. Zaken kunnen een romantisch rendez-vous tot gevolg hebben. Twee planeten verhogen jouw sensualiteit; wees niet bang, gooi jouw charme in de strijd.

STERRENBEELD STEENBOK (22/12 - 19/1)

Door voorzichtig te onderhandelen boek je gunstigste resultaten. Je zult het gelukkigst zijn als jij op goede voet blijft met iedereen. Opwindende ontwikkelingen kunnen ertoe bijdragen dat deze week vrolijk eindigt.

STERRENBEELD WATERMAN (20/1 - 19/2)

Een wending in een financiële situatie is vermoedelijk in jouw voordeel. Een prima moment om over een betere honorering of secundaire voorwaarden te onderhandelen. Je kunt door toeval een belangrijke overstap maken.

STERRENBEELD VISSEN (20/2 - 20/3)

Het kan een bewogen dag worden. Jij bent zelf verantwoordelijk voor het verbreden van jouw horizon en het zoeken van mentale uitdagingen. Maak reisplannen of vertrek nog vandaag. Laat niet door anderen de kastanjes uit het vuur halen.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.