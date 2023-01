’Je ziet toch zelf ook wel dat Prince Charming hoteldebotel verliefd is?’

Nog in shock van de vorige aflevering staar ik naar m’n beeldscherm. Drie mannen naar huis en in één klap is de groep gehalveerd. M’n favoriet Joep is zelfs op het vliegtuig gezet. Tabee en weg ermee. Nu zullen ze zeggen dat het allemaal een grote grap was wat er in de vorige aflevering gebeurde. Toch? Nu komen de drie mannen als surprise act uit de hoge hoed getoverd… Toch? Nee? Echt niet?

Gewichtig

Er worden wel andere dingen uit de hoge hoed getoverd. Dit is een datingprogramma in een heet oord, dus gooien met gewichten kan hier niet ontbreken. De spieren worden opgepompt en dat maakt ruimte voor een goed gesprek. Want nee, natuurlijk vinden de mannen het niet leuk om te weten wanneer de prins met een ander zoent. Zeker nu er sterkere gevoelens bij komen kijken. En dat is wel wat er gebeurt…

Theo is een van mannen die wel mocht blijven en ik dacht al ‘heb ik deze man eerder gezien?’ Maar nee, het klopt dat hij me niet al te bekend voorkomt, gezien hij zowat het hele seizoen in quarantaine heeft gezeten. Deze man heeft nog helemaal geen eerlijke kans gehad.

Verse mannen

En dan… hoor ik een spannend muziekje. Wordt er dan nu een kakelvers blik mannen opengetrokken? Er wordt wel een nieuw blik mannen opengetrokken, maar geen concurrentie voor de deelnemers. Deze verrassingsact bestaat uit de beste vriend van Diego en Diego’s zoontje. De mannen mogen het zoontje van de prins ontmoeten. Hoewel, ontmoeten… Ze mogen op meters afstand naar het zoontje kijken, terwijl ze om de beurt in het hol van de leeuw worden geroepen door de bestie van de prins die een vragenvuur op ze afschiet. Op de achtergrond paradeert prins Diego als showpony met z’n zoontje. Die trots spat er vanaf en dat laat de mannen smelten. Dat maakt het vast een stuk minder erg dat de mannen het cadeautje dat ze voor zoontje Sem hebben gehaald niet zelf aan hem mogen geven.

Bestie

Laten we het nog even hebben over de beste vriend van de prins, Elindo. Hij laat me hardop gelachen. De prins: “Dus jij voelt nu dat er iets tussen mij en Joey zou kunnen zijn.” Elindo: Of tussen míj en Joey misschien.” Goed… had je misschien bij moeten zijn.

De inhoud van de hoge hoed is nog niet leeg, want de prins gaat chatten met dierbaren van de deelnemers. Diego vist naar negatieve eigenschappen, maar joehoe! Het zijn niet zomaar mensen waarmee je praat, want het zijn de favoriete mensen van de deelnemers, natuurlijk tonen ze de negatieve kanten niet!

Date leed

Alle mannen mogen los van elkaar met de prins op date. Op het moment dat Joey hoort dat de prins met zijn moeder heeft gekletst barst-ie in tranen uit en smelt ik als een blok chocolade in de Griekse zomerzon. Deze mannen zijn te lief! Joey had zich nog zo voorgenomen om niet te zoenen, maar onder ‘niet zoenen’ versta ik toch echt iets anders. Ook wordt er wat losgemaakt door de prins. Vooral hypothetisch, want door de massage kan het niet komen. Prins wat dóe je? Masseren is geen aaien en ook niet random knijpen.

Dan is Cyrano aan de beurt en de ogen van de prins verraden zijn gevoelens. Dat markeert hij met de woorden dat hij onzeker wordt van deze grote knappe spierbundel en dat bezegelt hij met een zwoele zoen die hij zélf initieert. Je ziet toch zelf ook wel dat de prins hoteldebotel verliefd is? Of ben ik nou gek?

Theo en Diego wagen zich aan een echte Griekse dans op hun éérste date, gevolgd door een dinertje. Dit biedt geen soelaas, want uiteindelijk is Theo degene die naar huis wordt gestuurd met de woorden ‘ik ben echt gek op je’. Lief als de kandidaten zijn gunnen ze elkaar de wereld en pakken ze samen Theo’s koffer in. Deze mannen, ik kan het bijna niet aan hoe lief ze allemaal zijn. Waar ik normaal liever zie dat iedereen elkaar in de haren vliegt - laten we eerlijk zijn, dat is echt leuker om naar te kijken - hoop ik nu dat deze liefde voor elkaar tot de laatste aflevering wordt doorgetrokken en ik kijk enorm uit naar de volgende aflevering. Maar… is dat dan al de finale? Of zal dan eindelijk de plottwist komen waar ik deze hele aflevering - wat zeg ik - dit hele seizoen, al naar snak.

