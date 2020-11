’Hoe vertel ik mijn zoon (7) dat hij niet zo veel cadeaus kan krijgen?’

„Bijna alle klasgenootjes van mijn zoon (7) mogen hun schoen vaker zetten”, schrijft Tessel. „Hij komt thuis met vragen en dat vind ik moeilijk. Zij mogen hun schoen zo’n beetje iedere schooldag zetten, lijkt het wel, maar dat kan ik me gewoon niet veroorloven. Hoe leg ik dat uit aan mijn zoon? Ik merk dat het me toch wel raakt.”

Ongelijkheid

De vraag van Tessel gaat over ongelijkheid, stelt kindercoach Marlies Ganzeboom, en over het effect daarvan op kinderen. „Het is een dilemma van alle tijden en een onderwerp dat zich op veel vlakken kan uiten. Het ene gezin gaat drie keer per jaar op vakantie terwijl er in het andere gezin niet eens geld is voor een weekend weg. En waar het ene kind iedere maand nieuwe kleding draagt, moet een ander het altijd doen met de (af)gedragen kleding van zijn broer/zus… Dat onderscheid tussen gezinnen blijft een uitdaging. Ik snap dan ook heel goed dat ook het Sinterklaasfeest lastige situaties oplevert voor deze moeder.”

Tessel doet er wellicht goed aan om een gesprek met de leerkracht aan te gaan, stelt Marlies. „Dat is helemaal niet gek, want dat gebeurt bijvoorbeeld ook over het onderwerp traktaties in de klas. De één kan het zich wel veroorloven om dure traktaties uit te delen, terwijl een ander het met een zak mandarijnen moet doen. Als dat gebeurt, is er vaak ook overleg. Soms kan dat echt helpen!”

Schoen zetten

„Als je sociale contacten op het schoolplein hebt, kun je het onderwerp ook voorleggen aan andere ouders. Vraag hoe zij het aanpakken en probeer te polsen of er draagvlak is om kinderen wat minder vaak hun schoen te laten zetten. Kinderen zijn immers in deze periode al zo hyper en aan cadeautjes ontbreekt het ze überhaupt niet. Vaak krijgen ze op school nog een cadeautje en/of een surprise, dan komt pakjesavond nog, en als het even ’meezit’ wordt dat ook drie keer gevierd in verschillende gezinssamenstellingen.”

Als Tessel de drempel te hoog vindt om er met anderen over te spreken, is er ook genoeg dat ze zelf kan doen. Marlies: „Als je zoontje met vragen komt, benadruk dan vooral op een positieve manier dat de andere kinderen maar boffen. Verzin alternatieven die jij je kind wél kunt bieden, ondanks je beperkte budget. Die zijn er genoeg! Ga bijvoorbeeld samen pepernoten bakken, knutsel een stoomboot of pietenmuts of schrijf een brief aan Sinterklaas. Pak de speelgoedgidsen erbij en knip en plak daaruit een verlanglijstje. Maak zelf Sinterklaasslingers en versier het huis.”

Pepernoten

„Op die manier ben je wel gezellig bezig met het feest, maar hoef je er geen, of weinig extra geld aan uit te geven. Als kinderen op school dan vertellen over hun schoencadeau’s, kan jouw kind op zijn beurt antwoorden dat hij bijvoorbeeld lekkere zelfgebakken pepernoten heeft gegeten. En als je toch iets vaker een schoencadeau wilt geven, onthoud dan dat het niet eens uitmaakt wát er in de schoen zit. Koop iets kleins, zoals een stickervel of een chocolaatje. Dat is echt al genoeg.”