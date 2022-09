’Gaat de transgenderwet niet misbruikt worden door (liegende) mannen?’

„Dinsdag wordt er in de tweede kamer gedebatteerd over de nieuwe transgenderwet. Als die wordt aangenomen, kan iedere Nederlander vanaf 16 jaar zelf het geslacht op de geboorteakte en in het paspoort laten wijzigen.

Wie onder de 16 jaar is, kan het dan doen via een verzoek aan de rechtbank. Er is dan geen verklaring meer nodig van een arts of psycholoog. Een man die zich vrouw voelt, kan zichzelf zo laten registreren en andersom. Voor transgenders voorziet dit in een essentiële behoefte om dat zelf te kunnen bepalen.

Zorgen

Toch heb ik als vrouw ook zorgen. Want de wet zegt helemaal niets over wat het in de praktijk betekent. Dus heerst er grote onduidelijkheid. Waarom? Het is belangrijk om te beseffen dat iemand lichamelijk helemaal niets hoeft te veranderen voor een wettelijke wijziging. Dus: ook iemand met alle mannelijke geslachtskenmerken kan wettelijk een vrouw zijn. Belangrijk voor diens zelfbeschikking. Maar wat betekent het misschien voor anderen?

Gaat deze wet niet misbruikt worden door (liegende) mannen in vrouwenruimtes en vrouwensport? Kan een kwaadwillende man liegen dat hij zich vrouw voelt, dat wettelijk laten vastleggen en dan toegang eisen tot vrouwenkleedkamers, -gevangenissen en -sport? Veel vrouwen maken zich daar terecht zorgen over.

Voorstanders van de wet vinden het ’onzin’ om te denken dat een man al die moeite gaat doen om vrouwenkleedkamers in te komen. Ik weet dat te veel vrouwen, net als ik helaas, ervaringen hebben met kwaadwillende mannen die best ’moeite doen’ om te liegen, om dat zo maar aan te nemen.

Kwade intenties

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken noemt de zorg van vrouwen om hun veiligheid in De Correspondent letterlijk ’een ridicuul argument’. Want mensen die kwaad willen, hebben daar deze wet helemaal niet voor nodig. ’Een mannelijke verkrachter kan ook nu al een jurk aantrekken en binnenlopen.’

Maar… op dit moment kunnen vrouwen die ’man in een jurk’ met kwade intenties met kop en kont uit een vrouwenruimte laten gooien. Kan dat straks ook als de kwaadwillende leugenaar wettelijk vrouw is? Dat is de grote vraag die niemand lijkt te willen beantwoorden. Ik vind dat onzorgvuldig en verontrustend.

En hoe zit het eigenlijk met zelfbeschikking en privacy van vrouwen? Het is voor mij heel pijnlijk dat de zorgen van vrouwen zo worden weggezet. Een op de acht Nederlandse vrouwen wordt verkracht in haar leven. Iedere vrouw beseft maar al te goed waarom er nog steeds gescheiden ruimtes voor mannen en vrouwen nodig zijn.

Veilige wet voor iedereen

En ja, kwaadwillende mannen liegen. In landen of staten waar het al kan (Schotland, Californië) blijkt dat bijvoorbeeld veroordeelde misdadigers in de cel valselijk de wettelijke geslachtsverandering aanvragen. En daarna claimen ze recht op een plaats in de vrouwengevangenis. Overduidelijk leugenachtig misbruik. Maar wie houdt ze tegen? Zelfidentificatie bepaalt, dus als een man zegt een vrouw te zijn, is het een vrouw.

Ook ik ben voor zelfbeschikking van elk mens. Voor de vrijheid om te leven zoals ieder dat zelf wil. Daarom hoop ik dat de kamer begrijpt dat deze zorgen niet gaan om acceptatie van transgenders. Deze zorgen gaan om het toelaten van mensen met mannelijke geslachtsdelen in de vrouwensport en in vrouwenruimten. Ik kan alleen maar hopen dat zij deze zorgen toch nog meewegen. En dat zij een wet maken die eerlijk, duidelijk en veilig is – voor iedereen.”

