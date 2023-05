Pro borstvoeding

Gentry Reinink (33) is vrouwencoach. Ze is getrouwd en moeder van drie kinderen van 17, 14 en 10 maanden. Ze is pro borstvoeding.

„Ik was 16 toen mijn oudste werd geboren. Borstvoeding geven werd ontmoedigd, ondanks dat ik het graag wilde. ’Geef maar de fles,’ kreeg ik te horen en dat deed ik. Bij mijn tweede kind heb ik het wel een paar maanden gedaan, totdat mijn toenmalige schoonmoeder op vakantie liet doorschemeren dat het maar lastig was. ’Stop er toch mee,’ zei ze. Dat heb ik ter plekke gedaan, zij zal het wel weten, dacht ik. Het borstvoeden ging eigenlijk prima, ik kreeg er alleen geen ruimte voor. Dat is nu met mijn jongste wel anders! Mijn man steunt me volledig, alleen onze oudsten, die inmiddels puber zijn, vonden het in het begin even raar.

Al in de laatste weken van mijn zwangerschap begon ik met kolven. De melk bewaarde ik in de vriezer. Ik kwam na mijn bevalling op de OK terecht, waardoor het meteen van pas kwam. Een eerste overwinningsmoment! Ik ben me er verder in gaan verdiepen en startte op Instagram @open_bar, waar ik ervaringen, tips en trics op gebied van borstvoeding deel. Het liep al snel uit de hand, waardoor ik besloot mijn baan als verpleegkundige in de ouderenzorg op te zeggen en een opleiding tot doula – een zwangerschaps- of geboortecoach – te gaan volgen. Ik overweeg om daarna nog een opleiding tot lactatiekundige te doen.

Borstvoeding kan makkelijk zijn, mits je er volledig voor gaat. Ik heb inmiddels een goede techniek ontwikkeld. Het fijne is, dat je het altijd bij de hand hebt en het is ook een perfect troostmiddel. Onze jongste slaapt bij ons in bed en vaak heb ik niet eens door dat hij drinkt. Last van gebroken nachten heb ik dus niet. Ik heb me nog nooit zo uitgerust gevoeld als nu. Het zou mooi zijn als ik hem twee jaar kan voeden, dat wordt aangeraden door de WHO. Maar ik laat de natuur z’n gang gaan; ik zie wel wanneer het ophoudt.”

Flesvoeding

Marieke Blom (37) , leerkracht speciaal onderwijs is bewust alleenstaand moeder van een dochtertje van 7 maanden. Ze is blij met haar keuze voor flesvoeding.

„Wat mis ik in m’n leven?, vroeg ik mezelf een paar jaar geleden af. Ik had een leuk huis, leuke vrienden, een vent was leuk geweest, maar dat hoefde niet per se; het was echt een kind dat ontbrak. Ik heb er vervolgens voor gekozen om bewust alleenstaand moeder te worden en daarmee werd voor mij ook mede mijn keuze voor flesvoeding bepaald. Ik doe alles in mijn eentje. Het is daarom heerlijk dat ik de fles geven af en toe kan uitbesteden en iedereen helpt me graag. Mijn zussen vechten zelfs om wie er aan de beurt is.

Toen de verloskundige tijdens mijn zwangerschap vroeg hoe ik mijn kindje wilde gaan voeden, heb ik uitgebreid uitgelegd waarom ik voor de fles koos. Ik was me toch een beetje aan het verdedigen, maar zij reageerde: ’Als jij dat wil, gewoon doen.’ Ik heb verder ook van niemand anders een nare opmerking gehad, dat is me zó meegevallen.

Mijn bevalling was pittig; ik heb er zelfs bekkenklachten aan overgehouden. Ook daarom is het geven van de fles een uitkomst. Zeker in de eerste maanden kan het geven van een voeding zomaar een half uur duren. Mijn moeder heeft me in die periode volop geholpen, ze heeft zelfs een paar maanden bij me gewoond.

Momenteel zit ik in een verbouwing en slaapt mijn dochtertje twee weken bij mijn ouders. Ook dat was veel lastiger geweest als ik borstvoeding had gegeven. Een kennis van mij heeft een kindje dat drie maanden ouder is, maar die krijgt nog elke nacht twee keer de borst. Mijn dochter slaapt al maanden door.

Heel soms ben ik weleens benieuwd naar hoe het voelt om je kind borstvoeding te geven, maar dat is altijd van korte duur. Ik heb er in elk geval geen seconde spijt van dat ik er niet aan ben begonnen.”

