’Mijn dochter (12) wil een push-up bh’

„Mijn dochter van 12 kwam laatst naar me toe: of ze een push-up bh mocht”, schrijft Lisanne. „Ik sloeg natuurlijk steil achterover en heb haar direct gemeld dat dat niet gaat gebeuren. Sindsdien is ze boos: haar klasgenootjes schijnen er wel één te hebben (?) en ze vindt het belachelijk dat ik er zo krampachtig over doe.”

„Ligt het nou aan mij of is dit niet passend voor een meisje van 12? Waar komt deze wens nu ineens vandaan? Hoe maak ik haar duidelijk dat ze mooi genoeg is en dat dit soort ’maatregelen’ niet nodig zijn?”

Zelfreflectie

Pubercoach Meta Herman de Groot herkent het gedrag van dit meisje wel en raadt Lisanne aan om de wens van haar dochter niet direct af te keuren. „Ga eerst eens bij jezelf te rade”, richt ze zich tot Lisanne: „Wat maakt dat je gelijk steil achterover sloeg? Probeer te detecteren waar bij jou die afkeur vandaan komt en wees je ervan bewust dat je dochter zich ongezien en ongehoord zal voelen wanneer je haar vraag direct van de hand wijst.”

Puberbrein

Herman de Groot vermoedt namelijk dat het meisje een push-up bh wil om een – voor haar – goede reden. „Rond 12 jaar en tijdens de overgang van de basisschool naar de middelbare school gebeurt er van alles in de ontwikkeling van een puber. Niet in de laatste plaats op het gebied van het uiterlijk. Pubers verhouden zich in eerste instantie vooral vanuit vorm naar elkaar en daarna pas vanuit de inhoud. Dat lijkt misschien oppervlakkig, maar dat is waar het puberbrein nu eenmaal gevoelig voor is.”

Veilige keuze

„Pubers doen elkaar daarom vaak na als het gaat om uiterlijk. Hun eigen identiteit is kwetsbaar en onzeker, waardoor het een logische en veilige keuze is om bij de groep de willen horen. Dit meisje geeft heel duidelijk de orde van de groep aan: haar klasgenootjes hebben wél een push-up bh. Het kan dus zijn dat zij er vooral bij wil horen en daarom ook zo’n bh wil dragen. Het hoeft dus niet gelijk te betekenen dat ze onzeker is over haar uiterlijk of dat haar wens juist seksueel gerelateerd is.”

Twijfel

Als je toch twijfelt of je dochter onzeker is of er juist sexy uit wil zien met een nieuwe bh, zal je als moeder op een open manier in gesprek moeten, stelt Herman de Groot. „Doe dat zonder oordeel of eigen geprojecteerde angst. Je kunt het zien als een mooie kans om over dit soort onderwerpen te praten met je dochter. Zoals gezegd: keur haar wens dus niet af, maar probeer haar motieven in kaart te brengen. Wil ze niet buiten de groep vallen? Heeft ze misschien interesse in jongens gekregen voor wie ze er sexy uit wil zien? Heeft ze wellicht toch twijfels over haar lichaam? Vraag het haar open en eerlijk.”

Alternatieven

Als je iets bespreekbaar maakt, hoeft dat heus niet gelijk te betekenen dat je er ook mee instemt. Herman de Groot: „Maar je zou wel samen kunnen kijken naar een alternatief. Als jullie samen eens goed gepraat hebben, kunnen jullie samen naar de winkel om een paar mooie bh’s uit te zoeken die jij wel geschikt vindt. Zo geef je haar het signaal dat je naar haar luistert en haar niet zomaar afwijst.”

