Wat kun je doen bij seksuele intimidatie op je werk?

Door Yara Hooglugt

Seksueel grensoverschrijdend gedrag varieert van seksueel getinte grappen maken, intieme vragen stellen en langdurig staren tot een arm om de schouder, knijpen, de weg versperren en zoenen. Ⓒ Getty Images

The Voice of Holland verdwijnt voorlopig van de televisie, na berichten over seksueel grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik tegenover kandidaten. Seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer komt helaas vaak voor, zien ze bij Blauwe Maan, een hulpverleningsorganisatie voor slachtoffers van seksueel misbruik. We vroegen directeur Ellen Roskes hoe je dit soort gedrag herkent en wat je kunt doen als je zelf slachtoffer bent.