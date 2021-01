Is het verstandig om je kinderwens uit te stellen in coronatijd?

We zitten nog steeds midden in de coronacrisis. Nu een kind op de wereld zetten zou volgens sommigen een slechte timing zijn. De moedermaffia vindt het asociaal om ten tijde van corona een kind op de wereld te zetten. Kraamzorginstellingen geven aan dat zij het nog nooit zo druk hebben gehad en in Rotterdam lopen de kraamverzorgsters al op hun tenen.

Onderzoek

De man van Kim Kötter, met wie ze de podcast opneemt, geeft duidelijk zijn ongezouten mening in de podcast: iedereen mag het zelf weten. Mensen zijn nu veel meer thuis en er is juist nú veel meer tijd voor een kind.

Daarnaast zijn er tijdens de coronacrisis veel meer voldragen zwangerschappen voldaan, blijkt uit onderzoek van het Erasmus MC. Het aantal vroeggeboortes is sinds de eerste lockdown gedaald met 15 tot 23%. Daar zou de rust van de lockdown en het (als gevolg daarvan) opklaren van de luchtkwaliteit een rol in kunnen spelen. Ook het handenwassen en stoppen met handen schudden kan effect hebben gehad: daardoor worden er minder bacteriën uitgewisseld. Aan de hand van de resultaten uit dit onderzoek wordt er nu gewerkt aan een internationaal onderzoek over de oorzaken.

Die intelligente lockdown zorgt ervoor dat we even niet naar kantoor hoeven. Er is minder stress en juist meer tijd voor elkaar. We zijn meer samen met onze partner en dan is er gewoon meer tijd voor seks. En is het niet gewoon heel lekker om deze tijd thuis te besteden aan gezinsuitbreiding en quality time met je gezin?

Praat mee

Wat vind jij? Is kinderen op de wereld zetten ten tijde van een pandemie egoïstisch of maakt het niet uit in welke tijd je een kind op de wereld zet? Vind je het de keuze van elk stel zelf of zouden er regels over moeten komen? Praat met ons mee op Facebook!