Daghoroscoop 31 december

VANDAAG JARIG

Financieel moet het je beter zijn vergaan dan je onder de omstandigheden had verwacht en in 2021 kan het nog beter worden. Er zit voorspoed in de lucht. Dat kan worden veroorzaakt doordat je energieker bent en meer bergen kunt verzetten, maar ook doordat de kosmos je goed gezind is.

VRIJDAG JARIG

Mocht jouw familie op dit moment niet op nummer 1 staan, dan gaat dat de komende jaren veranderen. Voor 2021 geldt nog dat alles blijft zoals het is, je zult het goed met elkaar kunnen vinden, al kan er af en toe iets spelen wat aandacht vereist. Dat zal zich echter tot een kleinigheid beperken.

RAM

Schud vermoeidheid en weemoed af en kijk verlangend uit naar wat het nieuwe jaar voor jou in petto heeft. Bedenk welke veranderingen hebben plaatsgevonden en nestel je om middernacht tevreden in de armen van jouw geliefde.

STIER

Voor ongehuwde, maar wel verliefde Stieren kan het jaar positief eindigen. Jouw vooruitzichten zijn goed en ook professioneel zou alles van een leien dakje moeten lopen. Je kunt beseffen dat dit jaar toch nog ten goede is gekeerd.

TWEELINGEN

Het jaar lijkt hoopgevender te eindigen dan het begon. Je hebt zelfvertrouwen en ervaart steun voor zwaarwegende besluiten. Zet de tijd die je met jouw geliefde kunt doorbrengen in een gouden lijstje, want drukke tijden naderen.

KREEFT

Aan het eind van elke tunnel daagt licht. Durf optimistisch te zijn. Denk na over wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wat je hebt bereikt. Focus in 2021 op de kwaliteit van jouw relaties. Professioneel zal je succesvol zijn.

LEEUW

Je mag goede verwachtingen koesteren van het nieuwe jaar. Zet een punt achter de dingen die voorbij zijn en treed de toekomst optimistisch tegemoet. Je bent voor de nieuwe uitdagingen die je te wachten staan goed toegerust.

MAAGD

Het kan moeite kosten jezelf in toom te houden als je bruist van energie. Sta iemand in jouw directe omgeving die gebukt gaat onder een probleem bij. Zet ballast van je af en zorg dat je met een schone lei aan 2021 kunt beginnen.

WEEGSCHAAL

Je zult vooral genieten als dierbaren naar jou toekomen en je ze kunt verwennen met de traditionele lekkernijen die bij een jaarwisseling horen. Vrijgezellen kunnen onverwacht gezelschap krijgen van iemand die dat graag wil.

SCHORPIOEN

Voor serieuze Schorpioenen loopt het jaar positief ten einde en als ze met iets geholpen willen worden zullen zij steun krijgen zonder er om te vragen. Begin het nieuwe jaar met een berekening van de onkosten die je staan te wachten.

BOOGSCHUTTER

Overdenk wat er het afgelopen jaar in jouw leven is gebeurd. De toekomst ziet er gunstig uit als je de kansen benut die je worden geboden. Koester geen onrealistische wensen. Plannen voor vanavond kunnen plotseling veranderen.

STEENBOK

Alleenstaanden kunnen op de drempel van het nieuwe jaar iemand ontmoeten die uit een droom lijkt te zijn opgestaan. Gehuwden zullen ervaren dat hun liefdesleven opbloeit. Leg jezelf geen beperkingen op waar het goede voornemens betreft.

WATERMAN

Oudejaarsdag kan een heel speciale dag worden; kijk eens wie er naast je staat bij de oliebollenkraam, bij de groenteboer of in de supermarkt. Je zult zin hebben om met het nieuwe jaar te beginnen en zult aanstekelijk vrolijk zijn.

VISSEN

Zorgen die gisteren aan je knaagden zullen vandaag ineens verdwenen zijn. Je kunt een gedenkwaardige avond tegemoet gaan als je met familie of oude vrienden belt. Een ongewoon idee van één van hen kan zeer lucratief blijken.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!