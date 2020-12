’Dranquilo? Laat ons nu gewoon even met rust!’

Rookvrije generatie

Laat ik beginnen te stellen dat een zekere mate van hypocrisie mij wel valt aan te rekenen. Ik ben bijvoorbeeld extreem vóór campagnes waarmee het roken wordt ontmoedigd. Die rookvrije generatie kan er wat mij betreft niet snel genoeg komen. Nog beter; laat ze die campagne betalen uit de opbrengst van torenhoge accijns. Verhoog de prijs maar! Waarom zou een kind er in godsnaam aan beginnen? Sluit gewoon de deuren van alle sigarettenfabrikanten. Ik ben zo anti.

Mooie wijntjes

Maar met alcohol heb ik boter op mijn hoofd. Ik weet dat het vergif is. Dat het meer ellende veroorzaakt dan alleen die extra kilo’s en die kater na afloop; denk aan kanker, huiselijk geweld, verkeersongevallen.

Maar ik geniet er zo van. De tijd dat we Mooi Kaap (naar ik meen €1,99 per fles en dan bij een doos de zesde fles gratis) groots insloegen en ‘lekker makkelijk wegdronken’ is passé. We scoren tegenwoordig louter ‘mooie’ wijntjes bij de slijter, die we dan ’s avonds met een heel interessant gezicht drinken.

Ongezellig

We hebben er nul verstand van, maar weten inmiddels wel wat we lekker vinden. En ja, we drinken toch wel meerdere avonden per week en er wil zo nu en dan ook nog wel eens een glas te veel het lijf in verdwijnen.

Net zoals 16% van alle Nederlanders (zo onderzocht het Trimbos Instituut) overwegen ook wij wel eens minder te gaan drinken. Maar ja… het is zo gezellig hè? Dry January is vooralsnog voor ons alleen iets wat anderen doen. ‘Van die ongezellige types,’ vinden we.

Huiselijk geluk

Het wil er bij mij niet uit, dat gevoel van ongezelligheid. Als ik ’s avonds sta te koken, het buiten donker is en de kaarsjes branden en mijn vriend een flesje wijn ontkurkt en dat met een knipoog aan mij overhandigt, explodeer ik zowat van huiselijk geluk.

En dat huiselijk geluk, laten we eerlijk zijn, is het enige dat we op dit moment nog aan gezelligheid hebben. Corona heeft door vrijwel alles wat leuk is een streep getrokken. En nu wil Paul Blokhuis dat nog even door mijn wijntje doen, in december, vlak voor kerst.

Commercial

De commercial wekte wrevel. Stuitend onherkenbaar en slecht vond ik het. Niemand juicht bij het zien van een 0%-drankje. Ik kan me ooit een vrij hysterisch opgezet kraamfeest herinneren, waar alleen thee werd geschonken. We wisten niet hoe snel we na afloop een lokaal restaurant in moesten duiken om daar met een groep vrienden een paar flessen bubbels open te trekken. We proostten nogmaals op de baby; zoiets werkt toch niet met thee?

Belerende toon

Het drinken zit er ingesleten, het is zo’n gewoonte geworden dat we er amper meer over nadenken en – toegegeven – dat zouden we wel (nog) meer mogen doen. Maar aan de andere kant; Dry January is steeds meer een begrip aan het worden, het schap met non-alcoholische liquide versnaperingen in de supermarkt wordt groter en groter en het bewustzijn op dit gebied neemt ook zonder de belerende toon van de overheid echt wel toe.

Campagne

Maar misschien niet onder ouderen, studenten en plattelandsjongeren, waar de campagne zich écht op richt. Daar schijnt het goed mis te zijn. Ik zou mezelf onder geen van deze drie groepen willen rekenen en in mijn directe omgeving is ‘iets rustiger aan doen met de borrel’ een regelmatig terugkerend onderwerp van gesprek – het zou alleen nog iets beter in de praktijk uitgevoerd kunnen worden.

Tranquilo

Dus wat is nou mijn kritiek? Nou, dan toch de timing. We zitten middenin de verwerking van een drastisch nieuw pakket coronamaatregelen, we zien een kerst tegemoet waarin we alleen met een heel select gezelschap rondom het gourmetstel mogen kruipen, de kortste dag móet nog komen en er is ook al geen vuurwerk met oud en nieuw.

Laat ons heel even met rust gewoon. Kom met deze boodschap als de zon weer gaat schijnen, corona zich terugtrekt en we hernieuwde energie hebben voor een volgend project. Wat mij betreft had het wel wat meer tranquilo met dranquilo gemogen. Maar daar is het nu te laat voor.