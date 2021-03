Ik was twee kilo aangekomen: Ach mam, het kan altijd erger

Premium VROUW magazine

Kelly van der Veer: ’Achter de ramen maakte ik mijn droom waar’

Weet u het nog? In de derde editie van ’Big Brother’ biechtte Kelly van der Veer (40) op dat ze een geslachtsverandering had ondergaan. Twintig jaar geleden was dat echt nog een taboe. En nog altijd is ze spraakmakend; zo besloot ze in 2019 achter de ramen te gaan werken. Hoe is het nu met haar?