Weekhoroscoop week 5

Ram

Liefde: Doordeweeks hebben jullie weinig tijd voor elkaar, maar hier doen jullie allebei niet moeilijk over. Je partner laat je wel degelijk merken dat hij of zij nog steeds heel blij met je is en nodigt je uit om komend weekend samen iets leuks te gaan doen.

Financiën: Je hoeft weinig moeite te doen om meer inkomsten te vergaren. Het geld rolt als het ware zo je zak in. Leuk voor de verandering, eens een keer andersom!

Werk: Je vindt het belangrijk om goed verzorgd naar je werk te gaan. De sportieve, casual look maakt plaats voor een meer geklede outfit en zorgvuldig aangebrachte make-up. De complimenten zijn dan ook niet van de lucht.

Persoonlijk: Als je de afgelopen tijd wat ziek, zwak en misselijk bent geweest, is dit het moment om je conditie weer een beetje op te bouwen.

Stier

Liefde: Het wordt een drukke week met het oog op sociale verplichtingen als verjaardagen en andere uitnodigingen. Waar je in eerste instantie niet veel zin hebt om te gaan, blijkt het naderhand alles mee te vallen.

Financiën: Je financiën gaan er langzaam maar zeker op vooruit, maar probeer desondanks niet te vroeg te juichen. Een vertraging met betrekking tot bepaalde uit -of terugbetalingen zit eraan te komen, dus houd hiervoor nu alvast wat achter de hand.

Werk: Het werk gaat je vrij gemakkelijk af en het moet wel heel vreemd lopen als je deze week niet een fijne opsteker in ontvangst mag nemen of een leuke aanbieding krijgt toegeschoven.

Persoonlijk: De kans dat je mentaal of fysiek een beetje in een dip zit, is aanwezig. Nog een week of drie, dan kun je deze kwakkelperiode gelukkig weer achter je laten. Probeer er in de tussentijd het beste van te maken.

Tweelingen

Liefde: Je geliefde heeft het even flink druk met zaken die in verband staan met financiën. Of dit nu te maken heeft met werk, beleggen of sparen; hij of zij is goed bezig en is blij met je steun en begrip.

Financiën: Financiële vooruitgang is te verwachten maar nog niet direct deze week. Probeer nog even zuinig aan te doen en te roeien met de riemen die je hebt. Volgende week wordt het al een stuk makkelijker om extra geld te verdienen.

Werk: Dit is een ideale periode om zelf kansen te creëren met het oog op je carrière. Laat zien wat je kunt en wees niet bang om de aandacht op je te vestigen. Heb je een goed idee, aarzel dan niet om dit ook daadwerkelijk in te dienen.

Persoonlijk: Op het persoonlijke vlak is het de hoogste tijd om bepaalde dingen los te laten en per direct definitief afscheid te nemen van zaken die je op welk gebied dan ook belemmeren.

Kreeft

Liefde: Met het oog op de liefde en vriendschappen ga je een roerig weekje tegemoet. Probeer je tijd zo goed mogelijk te verdelen tussen je partner en je vriendinnen en vergeet ook vooral jezelf niet!

Financiën: Een rustig huis is een rustig hoofd en andersom. Een prima week dus om de boel lekker op -en uit te ruimen en alle overbodige spullen te verkopen. Leuk: de opbrengst is meer dan je denkt.

Werk: Je vangt meer vliegen met stroop dan met azijn. Vooral als je vaak te maken hebt met cliënten of zakelijke contacten van buitenaf, kun je met je mooie glimlach en natuurlijke charme veel bereiken.

Persoonlijk: Hoe minder je op je nachtrust let, hoe meer vatbaar je bent voor griep en andere ongemakken. Rust is the key deze week en dan met name nachtrust.

Leeuw

Liefde: In de liefde loopt het van een leien dakje. Jullie zijn het bijna over alles eens en ook binnen het gezin loopt alles op rolletjes. Gelukkig maar, want je hebt deze week sjans voor tien. Je partner is nu eerder trots dan dat het hem of haar jaloers maakt.

Financiën: Dit is een goed moment om belangrijke beslissingen te nemen of die felbegeerde aankoop te doen. Over twee weken zullen dit soort dingen je minder goed af gaan. Nu direct actie ondernemen is dus aan te bevelen.

Werk: Dit is een periode van orde op zaken stellen en eindelijk eens die berg oude papieren uit te zoeken of documenten te sorteren. Door een vast systeem te hanteren voorkom je dat het over een poosje weer zo’n chaos is.

Persoonlijk: De kans dat je behoefte hebt om je kennis uit te breiden over een bepaald onderwerp is groot. Jezelf op een positieve manier blijven ontwikkelen is nooit verkeerd!

Maagd

Liefde: Als je onlangs wat gedoe met je partner had, wordt dit nu iets minder. Je kunt meer van hem of haar hebben en maakt je minder druk om kleinigheden. Geven en nemen raken beter met elkaar in evenwicht en een probleem wordt opgelost..

Financiën: Hoewel het geld fijn binnen stroomt moet je er wel degelijk hard voor werken. Wel heb je minder de neiging om onnodige aankopen te doen; je weet inmiddels hoeveel moeite het kost om dit bedrag bij elkaar te krijgen.

Werk: Doordat er iets niet helemaal goed gaat, voel je je mogelijk wat onzeker. Trek het je niet al te zeer aan en kijk vooral naar wat je de afgelopen maanden wél goed hebt gedaan!

Persoonlijk: Nieuwe kennissen met een gemeenschappelijke hobby worden betere vrienden. Jullie ondernemen samen leuke dingen waar je erg blij van wordt.

Weegschaal

Liefde: Met je kind(eren) gaat het opvallend goed, hetgeen een positieve uitwerking heeft op jou en je partner. Fijn dat jullie kroost zo goed is terechtgekomen; het bewijs dat jullie een ijzersterk team zijn!

Financiën: Je geeft deze week graag wat extra geld uit aan ontspanning en bent hierbij niet te beroerd om degenen die werkelijk belangrijk voor je zijn royaal te trakteren.

Werk: Het werk komt in karrenvrachten naar je toe en ook de nieuwe medewerkers zijn niet van de lucht. Laat je niet opjagen en houd te allen tijde het overzicht. Als je je door alles en iedereen laat meeslepen ben je binnen de kortste keren horendol.

Persoonlijk: Je bent nog steeds gefocust op je gezondheid. Binnen twee weken zul je je dan ook daadwerkelijk beter en fitter voelen; ga vooral zo door!

Schorpioen

Liefde: Het is rustig in de liefde en ook in sociale contacten heb je even weinig zin. Er is sprake van een naderende ommekeer waarbij je een belangrijke beslissing zult moeten nemen op relationeel gebied of in verband met een bepaalde vriendschap.

Financiën: Het is geen goed moment om een gokken. Wat je ook doet, het verlies zal groter zijn dan de opbrengst. Wel zijn er op het financiële vlak positieve ontwikkelingen op handen waar je binnen nu en vier weken profijt van trekt.

Werk: Het is echt belangrijk dat je wat vaker ontspant, je neemt momenteel echt teveel hooi op je vork. Voor wie loop je zo op je tenen en tegenover wie wil je je zo graag bewijzen?

Persoonlijk: Door een verkeerde beweging kun je zomaar last krijgen van je rug of knie. Of allebei! Houd je spieren en je gewrichten soepel en probeer wat beter op je houding te letten. Ook als je zit.

Boogschutter

Liefde: Een gezellig etentje mondt uit in een fijn en serieus, haast spiritueel gesprek. Ook met goede vrienden kunnen jullie nu gemakkelijker praten over persoonlijke zaken.

Financiën: Vooral binnen het gezin merk je hoe goed jullie het eigenlijk hebben op financieel gebied. De dingen die nodig zijn kun je gewoon kopen zonder hiervoor een boterham minder te hoeven eten.

Werk: Qua carrière lijk je even stil te staan. Heb je toch nog plannen die je graag wilt uitwerken, besteed dan nu rustig de tijd aan de voorbereiding hiervan. Dit is niet het juiste moment om daadwerkelijk actie te ondernemen.

Persoonlijk: Na een drukke periode van rennen en vliegen is dit een fijne week om weer eens iets leuks voor jezelf te doen en meer aandacht te besteden aan je sociale contacten.

Steenbok

Liefde: Aangezien jullie allebei nogal druk zijn en de romantiek even op een laag pitje staat, is dit het ideale moment om elkaar weer wat lieve of spannende appjes te sturen. Gewoon om elkaar even te laten weten dat het vlammetje nog steeds brandt.

Financiën: Je financiën zijn keurig op orde. Als je al plannen had om een lening of hypotheek aan te vragen kun je nu gemakkelijk het bedrag lenen wat je hiervoor nodig hebt. Een oriënterend gesprek met de bank of makelaar is in dit geval aan te raden.

Werk: Je zit hoog in je energie waardoor je snel werkt en eventuele problemen gemakkelijk het hoofd kunt bieden. Je gaat als een trein door alle klussen heen en dan nog heb je voldoende kracht over om fijn nog even te gaan sporten.

Persoonlijk: Haastige spoed is zelfden goed. Een cliché, maar wel nog steeds actueel. Probeer jezelf soms even tot rust te brengen en jezelf af te vragen waarom je zo achter jezelf aan loopt te jakkeren.

Waterman

Liefde: Er is veel wat je bezighoudt, maar je vindt het nog even lastig om dit met je partner te delen. Ben je bang dat hij of zij je niet begrijpt? Zet eerst alles goed voor jezelf op een rijtje zodat je het je geliefde straks ook goed kunt uitleggen.

Financiën: Binnenkort dient zich de kans aan om samen met iemand anders een interessante business te starten. Als dit je iets lijkt, maak dan nu alvast een plan.

Werk: Het is nu meer dan ooit belangrijk voor je dat je daadwerkelijk met plezier naar je werk gaat. Je wilt je nuttig voelen maar tegelijk ook zelf energie krijgen van je werk. Is dit het geval? Top! Zo niet, wat is plan B?

Persoonlijk: Wanneer heb je jezelf voor het laatst verwend me een bezoekje aan de schoonheidsspecialiste, pedicure of spa? Combineer beauty met welzijn en geniet ervan!

Vissen

Liefde: Je partner is zeer zorgzaam, helemaal als je niet helemaal lekker in je vel zit of een griepje onder de leden hebt. En zo hoort het ook, in goede en in slechte tijden, dat is liefde.

Financiën: Het kan geen kwaad om een aantal veranderingen door te voeren in je financiën. Je weet zelf het beste wat je beter wel en niet kunt doen. Waar ga je als eerste mee stoppen en wat is verstandig om mee te beginnen?

Werk: Een collega of cliënt heeft meer dan normale interesse in je. Als de situatie zich voordoet, wees direct duidelijk. Je staat er wel of niet voor open. Het laatste waar je op zit te wachten is gedoe op je werk.

Persoonlijk: Je bent duidelijk toe aan wat ik-tijd. Je bent even helemaal klaar met naar anderen luisteren en het verzinnen van oplossingen voor andermans problemen. Zet je telefoon uit en geniet van je rust.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.