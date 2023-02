Niki (36) verkoopt kleding van BN’ers: ’Ze dragen het soms maar één keer’

„Nermin en ik ontmoetten elkaar via Tinder. Eigenlijk was ik helemaal niet bezig met daten, maar toen we elkaar zagen, waren we op slag verliefd. Het duurde niet lang voordat ik zwanger was van een tweeling. Inmiddels is dit alweer twee jaar geleden. Vóór Nermin ben ik getrouwd geweest, daaruit is mijn oudste zoon voortgekomen.

Kleding van BN’ers

Van verzuimcoach, ging ik naar het beheren van Vinted-kasten van bekende Nederlanders. Ik had een goedbetaalde baan, maar na de geboorte van de tweeling zag ik er steeds meer tegenop om weer terug in loondienst te gaan.

Tijdens mijn ouderschapsverlof zette ik wat kleertjes van de kinderen op het tweedehands platform. Dit liep zo goed, dat ik potentie zag. Ik besloot het breder te trekken en begon kleding van influencers en andere bekende Nederlanders te verkopen. Zij krijgen veel kleding opgestuurd. Uiteindelijk dragen ze dat soms maar één keer. Deze kleding zet ik voor hen op de tweedehands webshop voor kleding.

Spannende stap

Eerst benaderde ik zelf mensen, maar op een gegeven moment werd ik door hen benaderd. Toen ik zag dat ik hier geld mee kon verdienen, ruilde ik mijn goed verdienende baan in voor een eigen onderneming. Tegenwoordig heb ik een eigen kantoor en vier medewerkers. Een spannende stap, maar na een jaar kan ik zeggen dat het een goede beslissing is geweest.

Mijn vriend werkt als procesoperator in een fabriek. Hij werkt in ploegendiensten, waardoor hij onregelmatig thuis is. Ik werk inmiddels zo’n 60 tot 70 uur in de week. Met drie kleine kinderen kan dat ontzettend zwaar zijn. Als iedereen om half acht op bed ligt, ben ik vaak nog tot half 11 aan het werk.

Hoe ik het volhoud, weet ik niet. Gelukkig heb ik plezier in wat ik doe en zorgt Nermin goed voor me. Hij stuurt me regelmatig naar bed als ik weer eens te lang doorga.

Huishouden

Nermin heeft een Bosnische achtergrond. Het is vanuit zijn cultuur niet gebruikelijk dat de man meehelpt in het huishouden. Gelukkig draagt Nermin wel zijn steentje bij. Hij doet de boodschappen en brengt het vuilnis weg, maar hij buigt zich nog steeds niet over de wc of badkamer. Dat vertikt hij.

Ik ben meestal degene die kookt. Op zondag probeer ik alles voor de rest van de week voor te bereiden. Dan hoef ik het ’s avonds alleen nog naar op te warmen.

Kinderen

Mijn oudste zoon, Sol, is bijna altijd bij ons. Om het weekend gaat hij naar zijn vader toe. Nermin zorgt voor hem alsof het zijn eigen zoon is. Ze hebben een hele hechte band. Wanneer Nermin ’s avonds moet werken, helpt Sol met de tweeling.

Hij ruimt zijn eigen bord op en legt zijn kleding in de wasmand. Toen de tweeling nog baby’s waren, bracht hij ’s avonds vaak de flesjes en gaf hij ze de speen. Hij is een fantastische grote broer!

Financieel afhankelijk

Momenteel leven wij van Nermins inkomen, omdat ik net mijn eigen onderneming ben begonnen. Het voelt vreemd, omdat ik altijd mijn eigen inkomen heb gehad. Ik vind het vooral lastig als ik iets voor mezelf wil kopen.

Vroeger kocht ik dat gewoon van mijn eigen inkomen, maar nu moet ik dat met het geld van mijn partner doen. Ik ben van financieel onafhankelijk naar financieel afhankelijk gegaan. Dat is lastig, maar als mijn bedrijf goed begint te lopen, zal hij er vanzelf van gaan meeprofiteren. We moeten gewoon geduld hebben. Gelukkig hebben we nu nog genoeg om van rond te komen.

Geloof

Nermin is Islamitisch. Zelf kom ik uit een atheïstisch gezin, alhoewel ik tegenwoordig niet zo goed weet wat ik geloof. De Islamitische cultuur is in ons huishouden aanwezig, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor mijn tradities. We vieren Suikerfeest, maar tijdens Kerst staat de kerstboom ook gewoon in de kamer.

Onze culturen bestaan letterlijk naast elkaar. Dit willen we onze kinderen ook meegeven. Mijn partner wilde Arabische namen voor de tweeling, maar hij geeft mij wel de ruimte om de namen vervolgens uit te kiezen. Wij maken in zulk soort dingen een compromis. Gelukkig verschillen onze normen en waarden niet. Wij kijken hetzelfde tegen het leven aan, daarom werkt het voor ons zo goed.

Relatie

Een relatie is geven en nemen. Het is belangrijk dat je goed met elkaar blijft overleggen. Hiernaast is het belangrijk dat je samen leuke dingen blijft doen. We zoeken altijd naar een creatieve oplossing om toch tijd voor elkaar te nemen.

Soms bestellen we sushi en steken we kaarsjes aan. Andere keren zoeken we een feestje op of gaan we naar familie. Zo hebben we tijd voor elkaar en hierdoor blijft het ook leuk. Is de basis van je relatie goed? Dan heb je uiteindelijk maar weinig nodig om het samen gezellig te hebben.”

Wil jij ook vertellen wie bij jou wat doet? Laat het dan weten via oproep@vrouw.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.